شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 19 ضابطا ومنتسباً عراقيا من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي، اليوم السبت عن إصابة 19 ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد، أن القوات الأمنية مستمرة بتأمين الحماية للتظاهر السلمي وتقديم يد العون للمتظاهرين.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن هناك عناصر خارجة عن القانون استخدمت أدوات ومواد غير قانونية أثناء التظاهرات؛ ما أدى إلى إصابة 19 ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين، فيما أصيب 9 مدنيين وذلك منذ انطلاق التظاهرات في بغداد صباح اليوم.

وأشار البيان إلى أن الإصابات جاءت في صفوف الأجهزة الأمنية نتيجة استخدام الحجارة والكرات الزجاجية وقنابل المولوتوف.

كما أعلنت الخلية القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية لرميها على القوات الأمنية خلال التظاهرات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية.

وفي السياق، ذكرت قيادة عمليات بغداد - في بيان - أنه بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد تستمر القوات الأمنية في تنفيذ خطة تأمين الحماية للتظاهر السلمي حيث انطلقت صباح اليوم تظاهرة سلمية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأضاف أن القوات الأمنية أجرت عمليات التفتيش والدقيق للأشخاص ومسك مفترقات الطرق لغرض توفير أعلى مستوى من الأمن للمتظاهرين السلميين.

وأشار البيان إلى أن المتظاهرين السلميين أبدوا تعاونهم التام مع اخوانهم في القوات الأمنية وتحديد بعض العناصر المندسة التي تحاول إثارة المشاكل وتعكير صفو الممارسة الديمقراطية.