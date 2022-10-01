شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية: مكة المكرمة الأعلى حرارة بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، عن درجات الحرارة فى مدن المملكة.

وأكد المركز، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 41 درجة مئوية وهى الاعلى فى المملكة، تليها ينبع 40 درجة مئوية، ثم الدمام والأحساء 39 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وجدة وجازان 38 مئوية، ثم الرياض ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة والعلا وحفر الباطن والخرج 37 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها حائل 16 درجة، ثم طريف 17 مئوية وكل من بريدة والدوادمي والطائف والقريات والمجمعة 18 درجة، ثم الرياض وتبوك ونجران وبيشة والخرج 19 درجة.