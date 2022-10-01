شاهد أكبر تجمع للصقور من كل أنحاء العالم في معرض أبوظبى للصيد والفروسية

القاهرة - سامية سيد - يشكل معرض أبوظبى للصيد والفروسية، مكان التقاء مهم لعشاق رياضة القنص والصيد، الباحثين عن أهم أنواع الصقور القادمة من كل أنحاء العالم، لاقتنائها واستخدمها في الصيد في رحلات خلوية بمناطق الصيد المعروفة.

والمعرض فيه تعرض الصقور بواسطة تجار متخصصين ومزادات لها، كما تعرض كل مايتعلق بأدوات صيدها والسفر بحثا عنها.

وتُقام الدورة الحالية للمعرض خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة في أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي.

وتشهد الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية مزاداً يومياً على الصقور من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً، والذي يضم عشرات الصقور المتميزة.

قال خالد بن سيفان، مسؤول مزادات الصقور في المعرض أن إنتاج العام الجاري من الصقور كثير، لذا كان هناك توجّه لدعم الصقارين ومحبي الصقور وحتى الجمهور العادي،حيث تم العمل على خفض الأسعار، لتشهد الدورة الحالية من المعرض بيع أعداد كبيرة من الصقور،ُ مشيراً إلى أن متوسط بيع أجنحة بعض الصقارين يتراوح من 15 إلى 25 طيراً في اليوم، بالإضافة إلى الصقور التي تدخل المزاد يومياً.

وأفاد بن سيفان أن المزاد يشهد يومياً المزايدة على 5 إلى 7 طيور، تتراوح أسعارها بين 5 آلاف إلى 15 ألف درهم حسب مواصفات الطير واستخداماته، لافتاً إلى أن اليوم الأول شهد مزايدة على 5 صقور بالإضافة إلى صقرين مجاناً تم سحب عليهما بين المشترين الخمسة وفاز صاحبا الحظ السعيد بطير آخر بالمجان، مشيراً إلى أن اليوم الثاني شهد المزايدة على 5 صقور وسحباً على صقرين بالمجان فاز بهما صاحب الحظ السعيد من المشترين المزايدين، حيث صادف الحظ أحد المشترين الفوزبصقرين بالمجان.

وعن نوعية الطيور المشاركة في الدورة الحالية من المعرض أوضح خالد بن سيفان أنها شهدت تطوراً ملحوظاً في نوعية وجودة الطير، حيث يضم المعرض مجموعة كبيرة من صقور الصيد والمسابقات،لافتاً إلى أن صقور الصيد مثل الجير الشاهين أسعارها تفوق أسعار صقور المسابقات كما هو المتعارف عليه.

وهذا العام أطلق المعرض نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي، إحدى أكثر الفعاليات جذباً للجمهور، حيث يُمكن لجميع الزوار المُشاركة والقيام بالمُزايدة للحصول على صقور تمّ إكثارها في الأسر، قادرةعلى إثبات مقدرتها العالية في الصيد وتميّزها في البطولات الكبرى.

ويتزامن موعد المزاد والمعرض مع بدء موسم المقناص من جهة، وانطلاق موسم بطولات الصيد بالصقور من جهة أخرى. ويتضمن مزاد الصقور في دورة (أبوظبي 2022) 7 فئات متنوعة للإنتاجين المحلي والدولي، هي: حر خالص، بيور جير خالص، بيور قرموشة، شاهين، جير شاهين، جير تبع،وجير وكري.

كما يسعى مزاد الصقور إلى إبراز الدور العلمي الرائد للإمارات في بحوث إكثار الطيور، والحفاظ على الطيور البرية، تشجيع إنتاج صقور ذات مواصفات عالية وبأسعار مناسبة للصقارين. إتاحة الفرصة لجميع الجنسيات لاقتناء صقور ذات جودة عالية وأداء مميز في الصيد والمنافسات، وتشجيع روّاد الأعمال على الاستثمار في مجال إكثار الصقور في الأسر.

وشهد الطلب على شراء الصقور المكاثرة في الأسر إقبالا كبيرا بشكل عام، وعلى نوعية جير شاهين بشكل خاص، حسب خالد بن سيفان المهيري ويتراوح سعر الوافي من جير شاهين ابتداء من 20 ألف درهم فما فوق، بينما يبلغ سعرالتّبع من النوع نفسه من 8 آلاف إلى 15 ألف درهم.



اثناء-عرضها



اثناء-فحصها



احد-الصقورر



احد-تجار-الصقور



الصقور-فى-المعرض



انواع-غالية



تجمع-عشاقها_1



تصوير-التفاصيل



جانب-من-عروض-البيع



حرص-على-تجربة-الاستخدام



صقر



صقر-قوى



طيور-الصقر



فحص-الطير



محبى-الطيور



من-عاشاقات-الصقور



من-كل-العالم-يشاهدونها