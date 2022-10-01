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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشارت الجمعية الألمانية لجراحة الفم والوجه والفكين إلى أن جراحة ضرس العقل تعتبر من الإجراءات الجراحية البسيطة التي يتم إجراؤها يوميا في العيادات الخارجية.

نصائح تساعد على الشفاء بسرعة بعد جراحة ضرس العقل



إلا أن هذه الجراحة قد تكون معقدة للغاية في بعض الحالات تبعا لموضع الضرس، ولذلك فإنها قد تكون مؤلمة وقد تستغرق عملية الشفاء والتئام الجرح وقتا طويلا.

وإلى جانب النظام الغذائي الصحي يمكن القيام ببعض الإجراءات، التي تساعد في التئام الجرح بسرعة، وأوضح يوليوس شتيجمان رئيس قسم الرياضة والتغذية بالجمعية الألمانية، أن طعام الأطفال الخفيف يعتبر أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بعد جراحة ضرس العقل، وأكد الطبيب الألماني على أنه يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين من أجل التئام الجرح بسرعة، ومن ضمن الأطعمة المناسبة لذلك السبانخ والبروكلي واللفت والأسماك الدهنية مثل السلمون الرنجة.

وعلى الجانب الآخر، نصح الطبيب الألماني بالابتعاد عن الأطعمة الحارة والمتبلة والمشروبات، التي تحتوي على الكافيين والشاي الأسود ومشروبات الطاقة.

ونصح أيضا بتناول كمية كافية من السوائل والماء من أجل تحسين عملية التمثيل الغذائي والاستفادة من قوة الشفاء بالجسم، كما أن الشاي الأخضر البارد يساعد في عملية التبريد الخارجي للخد.

وتعتبر الراحة التامة لبضعة أيام من الأمور المهمة بعد جراحة ضرس العقل، وبعد ذلك يمكن للمرء البدء في الحركة البسيطة مثل التنزه أو المشي أو ركوب الدراجات والركض، مع التخلي عن الرياضات، التي تتطلب الاحتكاك الجسدي مثل كرة القدم وكرة السلة لبضعة أسابيع.

لا يخلو منزل من معاناة أحد أفراده من آلام الأسنان، فما هي الطرق الصحية للحفاظ عليها؟.

تسوس الأسنان هو ضرر يلحق بسطح الأسنان أو المينا، ويحدث ذلك عندما تصنع بكتيريا الفم نوعا من أحماض تهاجم المينا، ويمكن أن يحدث التسوس ثقوبا، وإذا لم يعالج فورا فقد يسبب الألم والعدوى حتى فقدان الأسنان.

ومن عوامل الخطر الرئيسية لتسوس الأسنان عدم العناية بها وتناول الكثير من الأطعمة والمشروبات السكرية أو النشوية.

قدمت وزارة الصحة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعض النصائح لتجنب تسوس الأسنان.

وقالت إن تسوس الأسنان يحدث نتيجة تحلل السكر الموجود في الأطعمة المتلفة التي نتناولها، والتي ينتج عنها نوع من الأحماض يعمل على تآكل الطبقة الخارجية للأسنان (المينا) مسببا تسوس الأسنان.

تسوس الأسنان عند الأطفال.. الأسباب وطرق الوقاية

لحماية الأسنان من التسوس يجب:

- تجنب الإكثار من تناول الأطعمة بين الوجبات الرئيسية، لأن ذلك يزيد من احتمالية تراكم الجير (البلاك) على الأسنان، ومن ثم الإصابة بالتسوس

- تجنب المشروبات الغازية المحلاة

- تجنب المنبهات كالقهوة والشاي

- غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول الطعام مباشرة

- استخدام خيط الأسنان يوميا لإزالة الطعام بين الأسنان



وفقا للمعهد الوطني لأبحاث طب الأسنان في الولايات المتحدة، فإن "الفم مليء بالبكتيريا، ورغم أن بعضها مفيد إلا أن منها ما هو ضار، بما في ذلك تلك التي تلعب دورًا في تسوس الأسنان".

تتحد هذه البكتيريا مع الطعام لتشكيل طبقة رقيقة لزجة تسمى البلاك، حيث تستخدم البكتيريا الموجودة في البلاك السكر والنشا في ما تأكله وتشربه لصنع الأحماض، حسب المعهد.

وقال: "تبدأ الأحماض في التهام المعادن الموجودة على المينا، وبمرور الوقت تتحول إلى جير يسبب تلف الأسنان وأمراض اللثة".

فيما أشار إلى أنه "عند استخدام معجون الأسنان تحصل على الفلورايد التي تساعد المينا على إصلاح نفسه عن طريق استبدال المعادن، لكن إذا كنت لا تعتني بأسنانك أو تأكل وتشرب الكثير من الأشياء السكرية أو النشوية فسوف يستمر مينا الأسنان في فقدان المعادن، ما يؤدي إلى تسوس الأسنان".

وقد تظهر بقعة بيضاء حيث فقدت المعادن، وهذه علامة مبكرة على تسوس الأسنان، لكن الاعتناء بالأسنان والحد من الأطعمة والمشروبات السكرية النشوية، يساعد المينا على إصلاح نفسها.

من المعرضون لخطر تسوس الأسنان؟

يتعرض بعض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بتسوس الأسنان وهم:

- ليس لديهم ما يكفي من اللعاب، بسبب الأدوية أو بعض الأمراض أو بعض علاجات السرطان.

- لا يحصلون على ما يكفي من الفلورايد.

- الرضع والأطفال الصغار معرضون للخطر، خاصة إذا تم إعطاؤهم العصائر أو تعريض أسنانهم للسكريات لفترات طويلة من الزمن.

- كبار السن، حيث يعاني أغلبهم من انحسار اللثة وتآكل أسنانهم بشكل أكبر، ما يزيد من خطر التسوس على أسطح الجذور المكشوفة لأسنانهم.