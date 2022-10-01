شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف تأثير الإكثار من تناول الفاكهة على الذاكرة والصحة النفسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجدت دراسة جديدة أن تناول الفاكهة بشكل متكرر يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن، في حين أن الوجبات الخفيفة "الأقل صحة"، مثل رقائق البطاطس، قد تؤدي إلى أضرار نفسية ومشاكل في الذاكرة.

الكشف تأثير الإكثار من تناول الفاكهة على الذاكرة والصحة النفسية



ونشر الباحثون من جامعة أستون في برمنغهام بإنجلترا النتائج في مجلة British Journal of Nutrition، والتي شملت بيانات 428 من البالغين الأصحاء الذين ملأوا استبيانات حول نظامهم الغذائي الأسبوعي خلال العام الماضي، بما في ذلك استهلاك الفاكهة والخضروات والحلويات مثل البسكويت والكعك والشوكولاتة، والوجبات الخفيفة اللذيذة مثل رقائق البطاطس. كما أجابوا عن أسئلة حول صحتهم النفسية وتناول الكحول وممارسة الرياضة وحالة التدخين.

وقال الباحثون إن أولئك الذين تناولوا الفاكهة في كثير من الأحيان أظهروا أعراض اكتئاب أقل ورفاهية نفسية إيجابية أكبر.

وارتبط تناول وجبات خفيفة متكررة من رقائق البطاطس وغيرها من الوجبات الخفيفة اللذيذة بزيادة القلق والاكتئاب والتوتر وانخفاض الرفاهية النفسية، حسب نيكولا جين توك، المؤلف المشارك في الدراسة.

وتناول المشاركون الفواكه والخضروات في المتوسط ​​من أربع إلى ست مرات في الأسبوع، ووجبات خفيفة حلوة ومالحة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وقال توك إن أحد الاكتشافات المثيرة للاهتمام هو أن تناول جزء من الفاكهة من أي حجم مفيد للصحة العقلية. وتناول الفاكهة مرتين في اليوم أفضل من تناولها أربع مرات في الأسبوع على سبيل المثال.

وتابع: "الكمية الإجمالية التي نستهلكها ليست بنفس أهمية عدد المرات التي نستهلك فيها الفاكهة. كان ذلك مفاجئا حقا لأنك تتوقع أن الكمية والوتيرة ستكون متساوية. لكنها ليست كذلك".

وكشف الباحثون أن تناول الفاكهة بشكل متكرر في صورة نيئة، قد يزيد من امتصاص العناصر الغذائية ذات الخصائص المضادة للأكسدة، ما يزيد من تأثيرها على الصحة النفسية.

وقال توك إن تناول الوجبات الخفيفة، وخاصة رقائق البطاطس، كان مرتبطا بالصراعات المعرفية، بما في ذلك فشل الذاكرة، فضلا عن المزيد من حالات الاكتئاب والقلق والتوتر وانخفاض الصحة العقلية بشكل عام.

وعلى الرغم من أن تناول المزيد من الفاكهة لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بتحسين الإدراك في النتائج، أوضح موقع "يو إس توداي": "يمكننا القول إن هذا الاستهلاك الهش (رقائق البطاطس)، الذي يفتقر إلى المغذيات، يرتبط بانخفاض الإدراك".

وأسفرت الأبحاث السابقة عن نتائج مماثلة، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2020 وجدت أن تناول التوت والموز والفواكه المجففة يقلل بشكل كبير من أعراض الاكتئاب.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 نتائج سيئة للصحة العقلية بين الأشخاص الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر مرة واحدة على الأقل يوميا. ولم يتم العثور على صحة نفسية سيئة بين أولئك الذين شربوا عصير الفاكهة، دون إضافات، مرة واحدة على الأقل في اليوم.

تعد أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتطلب البحث عن عوامل بسيطة يمكن اتباعها بسهولة للمساعدة في الوقاية من هذه الحالات الطبية الطارئة.

وأكد أحد الخبراء على أهمية اتباع نظام غذائي صحي عندما يتعلق الأمر بمراقبة مؤشراتنا. وقال دينيس كينان - العالم المؤسس في Cignpost Diagnostics: "إن أفضل طريقة لتقليل المخاطر هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين البدنية بانتظام".

وتابع: "إن تناول الأطعمة الدهنية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، سيؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. ولتعويض هذا، يجب على الأشخاص تقليل تناولهم للدهون المشبعة والتركيز على النشاط، وخفض ضغط الدم والحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة".

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة القلب البريطانية أن النساء أكثر عرضة بنسبة 50% لتلقي التشخيص الأولي الخاطئ للأزمة القلبية أكثر من الرجل.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، أوصى كينان على وجه التحديد باتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم للنساء لتقليل المخاطر.

كما كشف ثلاثة أطعمة شهيرة للإفطار غنية بالبوتاسيوم، وهي: الأفوكادو والزبادي والموز.

وقال: "أظهرت الدراسات الحديثة أيضا أن المرأة تستفيد حصريا من الوجبات الغنية بالبوتاسيوم.

ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب (للنساء أكبر بكثير من الرجال) من خلال المساعدة في انتقال العناصر الغذائية إلى الخلايا. وبالتالي، فهو مفتاح لصحة القلب والعضلات.

وأضاف كينان: "من أجل زيادة تناول البوتاسيوم، يجب على النساء تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الأفوكادو والزبادي والموز".

كما شجع على ممارسة الرياضة وتجنب عادات معينة كطريقة لتقليل المخاطر، قائلا: "النشاط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيخفضان ضغط الدم عن طريق الحفاظ على قلبك وأوعيتك الدموية في حالة جيدة".

ويمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضا على إنقاص الوزن، ما يساعد على خفض ضغط الدم.

وهناك طريقة أخرى لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وهي تجنب الإفراط في شرب الخمر والتدخين، حيث يسبب التدخين تصلب الشرايين ويرفع ضغط الدم ويزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية".

وتابع كينان: "بالمثل، يمكن أن يؤدي الإفراط في الشرب إلى زيادة ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة".

ويُعد مرض القلب التاجي أحد أكثر أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعا، ويحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم المواد الدهنية على طول جدرانها.

وإذا لم يتم علاج ذلك، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الجسم.



وتتمثل الأعراض الرئيسية لمرض القلب التاجي في:

- ألم في الصدر (ذبحة صدرية)

- ضيق في التنفس

- ألم في جميع أنحاء الجسم

- شعور بالاغماء

- الشعور بالغثيان