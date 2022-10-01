شكرا لقرائتكم خبر عن مستلزمات رحلات البر الأكثر إقبالا عليها بمعرض الصيد والفروسية بأبو ظبي..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات معرض أبوظبى للصيد والفروسية الجارية فى أبوظبى إقبالا ملحوظا من الجمهور على أدوات ومستلزمات رحلات البر والتى يقدمها العارضون بأشكال منوعة وحديثة من نوعها .

ومن بين العارضين شباب إماراتيين يقدمون منتجات لخدمة هواة وممارسى سياحة البر وهى التجول فى الصحراء والأماكن المفتوحة.

قال صالح عبدالله، أحد الشباب، إنهم يقدمون منتجات بصبغة محلية خاصة تحمل اسماء مناطق ومعالم إمارتية، وهو ما يسهم فى نشر الثقافة التراثية، لافتا انهم يعرضون لوازم الصيد والتخييم التى تلبى الحاجات المختلفة المتعلقة بهم اضافة لعرض لوازم المطبخ والتراثيات، ولوازم الشواء والمواقد والمواد الغذائية، و السكاكين والمسنات ومعدات الصيد وإضاءة وكشافات، بالإضافة إلى لوازم سيارات وهواتف، وقسماً للخيام يعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيام والمظلات والكراسي، والحقائب الخاصة بالتقييم.

وتابع خالد البلوشى من بين العارضين لأحدث ادوات رحلات البر الخلوية انهم يشاركون للمرة الأولى فى معرض الصيد والفروسية، لافتا انهم يعرضون احدث ادوات ومهمات الرحلات وابرزها الخيمة الهوائية التى يمكن نصبها خلال 4 دقائق والإقامة فيها بكل اريحية.

اضاف انهم يوفرون لرواد رحلات البر كل ما يحتاجونه من ادوات المعيشة من خلال عرض 5000 منتج تحظى بإقبال شديد من المهتمين بهذه الرحلات.

واوضح أن رحلات البر هى من اهم وسائل الترفيه لدى المجتمع الخليجى لذلك يتم تسويق منتجاتها.

واشار عبدالحق بن باحدة، احد العارضين انهم يقدمون عرض للمجالس التراثية بمختلف أشكالها وأحجامها، إذ يستخدمها أهل الإمارات فى حياتهم العادية أو فى المناسبات الاجتماعية والرسمية.

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