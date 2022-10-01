شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كم يكفي الجسم من العسل لتقليل خطر الالتهابات؟.. خبيرة توضح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يكتيرينا ماركوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن العسل ليس طعاما شهيا، بل دواء، لذلك فإن الجرعة مهمة.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للعسل خصائص عديدة مفيدة للجسم، ومع ذلك يجب عند تناوله مراعاة الجرعة اللازمة المسموح بها.

كم يكفي الجسم من العسل لتقليل خطر الالتهابات؟.. خبيرة توضح

وتقول، "يجب أن نفهم قبل كل شيء أن العسل ليس طعاما شهيا، بل دواء، يحتوي على كربوهيدرات أساسها سكر الغلوكوز والفركتوز اللذان يشكلان 90 بالمئة من السكريات الموجودة فيه. لذلك بالذات من المهم جدا اتباع الجرعة التي تشكل غراما واحدا منه لكل كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم".

وتضيف، "للعسل خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات والسموم ومنشطة. والعناصر الدقيقة الموجودة فيه يسهل امتصاصها في جسم الإنسان".

وتشير الخبيرة، إلى أنه مع ذلك، يجب أن نعلم أن هناك موانع عديدة تمنع تناول العسل، مثل تحديد تناول لكربوهيدرات بسبب المرض الأساسي، ومقاومة الأنسولين، وعدم تحمل الفرد. كما لا تنصح باستبدال السكر بالعسل.

يؤكد العلماء أن العسل ليس مجرد مادة طبيعية حلوة المذاق، بل إنه يحمل العديد من الفوائد الصحية، من خفض الكوليسترول إلى المساعدة في التئام الجروح.

وعملت العديد من الدراسات العلمية على البحث في فوائد العسل وإثبات فعاليتها على الصحة العامة، وفي ما يلي أربع فوائد علمية للعسل وكيفية اختيار أفضل الأنواع.

1. العسل له خصائص مضادة للأكسدة

مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم. والجذور الحرة عبارة عن مواد كيميائية يتم إنتاجها من خلال العمليات الجسدية مثل استقلاب الطعام أو من مصادر خارجية مثل التلوث. وبكميات كبيرة، يمكن للجذور الحرة أن تدمر المادة الجينية والخلايا، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويحتوي العسل على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك: أوكسيديز الجلوكوز وحمض الأسكوربيك، وهو أحد أشكال فيتامين C، وأحماض الفينول، والفلافونويد.

2. العسل يخفض نسبة الكوليسترول

فائدة أخرى للعسل هي أنه قد يقلل من مستويات الكوليسترول، وتحديدا مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وهي النوع "الضار" من الكوليسترول.

يمكن أن تزيد مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) المرتفعة من خطر إصابة الشخص بما يلي:

- الذبحة الصدرية (ألم في الصدر)

- مرض قلبي

- نوبة قلبية

- سكتة دماغية

وفي دراسة صغيرة أجريت عام 2013 على الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أظهر المشاركون الذين تناولوا 70غ من العسل الطبيعي يوميا لمدة أقصاها 30 يوما انخفاضا بنسبة 5.8% في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة مقارنة بأولئك الذين تناولوا 70غ من السكروز وهو شكل من أشكال السكر.

كما شهد المرضى الذين تناولوا العسل انخفاضا بنسبة 11% في ثلاثي الغليسرين، وهو أكثر أنواع دهون الجسم شيوعا.

3. العسل يهدئ السعال

أثبتت الدراسات أن العسل يهدئ السعال بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، كما تقول ديفيا إل سيلفاكومار، الحاصلة على درجة الدكتوراه، وأخصائية التغذية في ولاية ماريلاند.

وفحصت دراسة أجريت عام 2012 تأثير العسل على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات المصابين بسعال ليلي. واستخدم المشاركون 10 ملغ من عسل الأوكالبتوس أو عسل الحمضيات أو دواء وهمي قبل النوم. ووجدت النتائج تحسنا ملحوظا في السعال بين الأطفال الذين تناولوا العسل.

ومع ذلك، لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال دون سن سنة واحدة لأنه قد يؤدي إلى التسمم الغذائي، وهو مرض ربما يكون مميتا.

4. العسل يعزز التئام الجروح

تقول سيلفاكومار: "يمكن أن تساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا على منع الالتهابات وتحفيز جهاز المناعة لتعزيز الشفاء". ومن المعروف أن التطبيق الموضعي للعسل يعالج حالات مثل:

- الحروق والجروح

- القروح الخارجية

- الناسور العصعصي، وهو ثقب يحدث في الجلد فوق المؤخرة

- التمزقات

اختيار النوع المناسب من العسل

في حين أن هناك أنواعا متعددة من العسل، فإن أحدها ليس بالضرورة أفضل من الآخر للتطبيق الموضعي أو تناوله عن طريق الفم.

ومع ذلك، فمن الأفضل لصحتك اختيار العسل الخام غير المعالج ويمكن شراؤه من متاجر الأطعمة الصحية ومتاجر الفيتامينات.

وتقول سيلفاكومار: "من الأفضل دائما محاولة استخدام العسل العضوي الخام من دون مواد حافظة أو سكر مضاف أو أي أنواع أخرى من الإضافات". وذلك لأن معالجة العسل يمكن أن تزيل بعض العناصر الغذائية المفيدة ومضادات الأكسدة.

تشير دراسة جديدة صغيرة إلى أن توقيت الوجبة لا يُحدث فرقا في إنقاص الوزن، ما دام أنك تتناول نفس الكمية الإجمالية من السعرات الحرارية.

ودرس الباحثون 41 بالغا يعانون من زيادة الوزن على مدار 12 أسبوعا، حيث تناول نصف المشاركين معظم سعراتهم الحرارية قبل الساعة 1 ظهرا، بينما تناول الباقون غالبية السعرات الحرارية بعد الساعة 5 مساء.

وحصل جميع المشاركين على الوجبات الصحية نفسها، المعدة مسبقا، طوال فترة الدراسة.

وبحلول نهاية الدراسة، فقد المشاركون من كلا المجموعتين الوزن وانخفض لديهم مستوى ضغط الدم، بغض النظر عن وقت تناولهم الطعام.

ويشير هذا إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر لم يكن له أي ميزة، وهو ما فاجأ الباحثين، وفقا لمؤلفة الدراسة الدكتورة نيسا ماروثور، الأستاذة المساعدة في الطب وعلم الأوبئة والتمريض في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور.

وقالت ماروثور في بيان صحفي: "اعتقدنا أن المجموعة المقيدة بوقت سوف تفقد المزيد من الوزن. ومع ذلك، لم يحدث هذا. لم نلاحظ أي فرق في فقدان الوزن بالنسبة لأولئك الذين تناولوا معظم سعراتهم الحرارية في وقت مبكر مقابل أولئك الذين حصلوا على وجباتهم في وقت لاحق من اليوم. لم نلاحظ أي آثار على ضغط الدم أيضا".

وقد يؤدي تناول الطعام في الليل إلى تناول المزيد من الوجبات السريعة، ووجدت الأبحاث السابقة أن تناول الطعام في الليل قد يكون مرتبطا بخيارات الطعام السيئة.

كما توصلت دراسة أجريت في سبتمبر الماضي، إلى أن تناول الطعام لاحقا مرتبط باستهلاك المزيد من الأطعمة المصنعة والمزيد من السعرات الحرارية بشكل عام.

ولكن وفقا لهذه الدراسة الأخيرة، فإنه لا يوجد سبب يجعل تناول الطعام في وقت متأخر من الليل غير صحي بطبيعته. وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يبدو أن السعرات الحرارية مهمة أكثر من وقت تناولها.

وسيتم تقديم هذه النتائج في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية 2020 التي ستنعقد خلال هذا الشهر.

ويقوم الباحثون أيضا بتجميع نتائج أكثر تفصيلا من الدراسة، والبحث في بيانات حول كيفية تأثير توقيت الوجبة على سكر الدم والإنسولين والهرمونات الأخرى.