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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور إيفان أليمينكو أخصائي علاج اضطرابات الأكل، أن الوزن الزائد يتراكم بسبب "الشهية تحت القشرية"، ويقترح طريقة لتجنب ذلك.

طبيب روسي يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن.. وهذا ما قاله



ويشير الأخصائي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن أحد أسباب اضطراب السلوك الغذائي، هو انخفاض الشعور بالعطش، الذي يظهر عادة لدى الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، حيث بدلا من الشعور بالعطش يشعرون بالجوع.

ويقول، "قد لا يشعر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومن اضطرابات الأكل بالعطش. فبدلًا من الرغبة في شرب الماء، يمكن أن تظهر عندهم رغبة في تناول شيء ما. وعندما يبدأ الشخص في إخماد الجوع بدلًا من إخماد العطش، فإن وزنه سيزداد أكثر".

ووفقا له، لكي لا يزداد الوزن بسبب هذا الاضطراب، يجب شرب كمية محددة من السوائل يوميا.

ويقول، "من المهم الالتزام بنظام الشرب من أجل تخفيض تأثير ما يسمى بالشهية تحت القشرية، التي تظهر بدلا من العطش. وأفضل شيء هو شرب 30 ملليغراما لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لكبح الرغبة بتناول شيء ما وبالتالي زيادة الوزن".

أعلن الدكتور أوليغ إيريشكين، أخصائي الغدد الصماء والتغذية، أن نقص الماء في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية سلبية.

ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هناك علامات يجب الانتباه لها لتجنب الجفاف. أي من الضروري مراقبة التوازن المائي في الجسم في جميع الأعمار، وخاصة عند التقدم بالعمر.

ويقول، "نشعر جيدا في عمر الشباب بنقص الماء في الجسم، ولكن مع التقدم بالعمر يقل شعور الإنسان بهذا النقص. لذلك على كبار السن الاهتمام بالتوازن المائي وهذا يشمل كل من تجاوز عمره 65 عاما".

ويضيف، يؤدي نقص الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، لأن الجفاف يسبب زيادة في تخثر الدم، وهذا يعني أن على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الانتباه إلى توازن الماء في أجسامهم.

ويشير الأخصائي، إلى أنه من علامات نقص الماء في الجسم - التعب والضعف والصداع. كما يمكن تحديد نقص الماء في الجسم من لون البول.

ويقول، "التعب والضعف والصداع والشعور بالضيق هي من علامات الجفاف. كما أنه كلما كان لون البول داكنا، كان الجفاف أكثر وضوحا، فإذا كان لون البول بلون القش، فإنه يشير إلى أن كل شيء على ما يرام".

ويضيف، لتعويض نقص الماء في الجسم يمكن بتناول أي مشروب مثل الشاي والعصائر. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار احتواء العصائر على نسبة عالية من السكر، أي أن هذا الخيار ليس الأفضل، خاصة إذا كان الشخص يعاني من السكري أو السمنة. وإذا أراد الشخص شرب القهوة، فعليه الانتباه إلى أنها مدرة للبول، لذلك يجب تناول كوب من الماء مع فنجان القهوة.

ووفقا له لدرجة حرارة الماء الذي نشربه أهمية أيضا. فالماء البارد يمتصه الجسم ببطء، في حين يمتص الماء الدافئ بسرعة. لذلك من الأفضل شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة.

يؤكد العلماء على ضرورة شرب الماء دائما، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش، وخصوصا الماء النقي، وليس المشروبات مثل العصائر والشاي والمرق وغيرها.

ولكن لماذا لا يرغب البعض منا بشرب الماء؟ يقول العلماء إن ذلك قد يكون أحد الأعراض لاضطرابات تحدث داخل الجسم، لأن جسم الإنسان من الناحية الفيسيولوجية بحاجة دائما للماء، حتى وإن لم يشعر بالعطش، لذلك فإن عدم الرغبة بشرب الماء قد يكون نتيجة عدم قيام الكلى بوظيفتها بصورة كاملة، أو خلل في إرسال واستلام الإشارات في الخلايا العصبية.

يشير العلماء إلى أن جسم الإنسان يصرف يوميا بطرق مختلفة ما مقداره 2.5 لتر من الماء، ومعدل الصرف هذا لا يكون في الأجواء الحارة، بل في ظروف حرارة ورطوبة مريحة. ولكن في درجات الحراراة العالية، وعند القيام بمجهود بدني يفقد الجسم الماء بصورة سريعة، لذلك يحتاج الجسم إلى الماء أكثر من أجل الحفاظ على التوازن المائي، فقلة الماء في الجسم تسبب تكون الحصى في الكلى، وخللا في عملية التمثيل الغذائي، وزيادة الوزن وزيادة كثافة الدم، والصداع، وظهور التجاعيد في الوجه.

إن عدم الشعور بالعطش نهائيا أمر مقلق جدا، ويجب على من يعاني من ذلك مراجعة أخصائي أمراض الكلى، وأخصائي أمراض الجهاز العصبي.