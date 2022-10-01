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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا عودة ظهور سلالة قاتلة من فيروي الإنفلونزا قادرة على التسبب في مرض خطير بالتزامن مع تزايد "كوفيد-19".

عودة ظهور سلالة قاتلة من فيروي الإنفلونزا قادرة على التسبب في مرض خطير

وأعرب مسؤولو وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) عن قلقهم بشكل خاص من سلالة إنفلونزا H3N2 التي التقطتها المراقبة العالمية، والتي غذت العودة المبكرة للإنفلونزا في أستراليا هذا العام.



ويمكن أن يسبب H3N2 مرضًا أكثر خطورة من سلالات الأنفلونزا الأخرى، وهي السلالة التي كانت مسؤولة عن عن آخر موسم للإنفلونزا السيئة في المملكة المتحدة في 2017-2018، حيث كان هناك نحو 22000 حالة وفاة زائدة ومضاعفة عدد حالات دخول المستشفيات.

تتعرض الخدمة الصحية في المملكة المتحدة لضغوط كل شتاء حيث يؤدي الطقس البارد إلى زيادة دخول المستشفيات، لكن إذا انتشرت الإنفلونزا على نطاق واسع في وجود فيروس كورونا في نفس الوقت، فقد تواجه NHS موسمًا صعبًا بشكل خاص.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الدكتورة سوزان هوبكنز، كبير المستشارين الطبيين في UKHSA، قولها: "هناك مؤشرات قوية على أننا قد نواجه خطر انتشار الإنفلونزا على نطاق واسع".

وأضافت: "يأتي هذا مع انخفاض مستويات المناعة الطبيعية بسبب قلة التعرض خلال فصول الشتاء الثلاثة الماضية، وزيادة في انتشار فيروس كورونا، مع الكثير من المتغيرات التي يمكن أن تتجنب الاستجابة المناعية".

وحذرت من خطورة الفترة التي تقبل عليها البلاد، قائلة: "هذا المزيج يشكل خطرا جسيما على صحتنا، لا سيما في الفئات المعرضة للخطر".

بينما قال ستيف راسل، مدير NHS للتطعيمات والفحص: "قد يكون هذا الشتاء هو المرة الأولى التي نرى فيها آثار ما يسمى بـ(الوباء المزدوج) مع انتشار كل من Covid والإنفلونزا بشكل كامل".

وأضاف: "لذلك من الضروري أن يتقدم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من هذه الفيروسات للحصول على اللقاحات من أجل حماية أنفسهم ومن حولهم".



سبق ووجدت الأبحاث التي أجريت في عام 2020 أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد-19" فقط.

قال بيتر أوبنشو، أستاذ الطب التجريبي في إمبريال كوليدج لندن، إن انخفاض مستويات الإنفلونزا خلال فصلي الشتاء الماضيين يعني أنه لم يعد لدى أي شخص مناعة طبيعية ضد الإنفلونزا بعد الآن.

وأضاف: "هذا الشتاء، أعتقد أننا قلقون بشكل خاص من أن العدوى قد يكون لها تأثير أكبر بكثير، وقد تسبب مشاكل في الأشخاص الذين لا يتم تضمينهم عادة في حملة التطعيم".

استنادًا إلى بيانات من نصف الكرة الجنوبي، فإن المملكة المتحدة قد تشهد أول موسم مناسب للإنفلونزا بعد الجائحة هذا العام، ويمكن أن يكون سيئًا للغاية، لا سيما عندما يقترن بموجة "كوفيد-19"، وفقا للمختص.



هناك نحو 33 مليون شخص في المملكة المتحدة مؤهلون للحصول على لقاح مجاني ضد الإنفلونزا هذا الخريف، بما في ذلك الأطفال الذين حصلوا على لقاح بخاخ للأنف.

ويحرص مسؤولو الصحة على تحسين الاستيعاب لدى النساء الحوامل، حيث قبل أقل من نصفهن عرض اللقاح العام الماضي، والأطفال الصغار الذين من غير المرجح أن يكون لديهم أي مناعة طبيعية ضد الفيروس.

بينما نحو 26 مليون من أولئك المؤهلين للحصول على لقاح الإنفلونزا المجاني مؤهلون أيضًا للحصول على جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا.

وبموجب خطط NHS، سيتم تحديث هذه الرجعات من شركتي فايزر Pfizer وموديرنا Moderna، والتي تستهدف المتغيرات الأصلية لكورونا خاصة أوميكرون Omicron.

تتوفر لقاحات الإنفلونزا وكورونا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والأشخاص المعرضين للخطر السريري، والذين يعيشون مع الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإنه "حيثما أمكن، سيتم إعطاء لقاحات كوفيد والإنفلونزا في نفس الوقت".