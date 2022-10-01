شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف فائدة غير متوقعة للوزن الزائد.. دراسة توضح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعتبر الزيادة في الوزن مشكلة كبيرة يعاني منها الكثيرون في الوقت الحاضر، لأنها قد تؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب وغيرها.

اكتشاف فائدة غير متوقعة للوزن الزائد.. دراسة توضح



ويشير الدكتور فلاديمير خافينسون أخصائي أمراض الشيخوخة، في برنامج تلفزيوني، إلى أنه في بعض الحالات يكون الوزن الزائد مفيدا للشخص.

ويستشهد خافنسون وزميلته الدكتورة تاتايانا تروفيموفا، بنتائج الدراسات العلمية التي أجريت في الولايات المتحدة، التي تفيد بأن الوزن الزائد يساعد على مقاومة العدوى المرضية والالتهابات. فقد أظهرت التجارب التي أجريت، أن الأشخاص الذين يعانون من بعض الكيلوغرامات الزائدة كانوا يتغلبون على الأمراض المعدية أفضل من الآخرين.

وتقول تروفيموفا، "المرضى الذين يتبعون نظاما غذائيا منهكا، هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية".

ومن جانبه يضيف خافينسون، "اتضح أن للوزن الزائد وظيفة وقائية في حالة انتشار عدوى فيروسية أو بكتيرية".

ويؤكد الخبيران، على أن قفزات الوزن المستمرة تؤثر سلبا في الحالة الصحية للإنسان. لذلك يجب الحفاظ على الوزن مستقرا.

أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كازاتشكوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن الكثيرين بعد سن الأربعين يبدأ وزنهم بالنمو، بسبب عاملين. فكيف يمكن مقاومة هذه التغيرات السلبية؟

وتشير الأخصائية الروسية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن سبب زيادة الوزن بعد سن الأربعين يعود إلى عاملين: انخفاض مستوى الهرمونات الجنسية في الجسم، وتغير نمط الحياة.

وتقول، "يبدأ مستوى الهرمونات الجنسية بالانخفاض بعد سن الأربعين، وهذا هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن. لأنه على خلفية انخفاض مستوى هذه الهرمونات تظهر الرغبة بتناول كمية أكبر من الطعام، ما يؤدي بالنتيجة إلى تحول فائض الطاقة إلى دهون تتراكم في الجسم".

وتضيف، والسبب الثاني، هو نمط الحياة الأكثر اعتدالا من النمط السابق.

وتقول، "يكمن السبب الثاني في انخفاض النشاط البدني، حيث بعد سن الأربعين نقضي معظم الوقت في المنزل، ويقل نشاطنا البدني وتقل حركتنا. أي أننا نحرق كمية أقل من الدهون المتراكمة في الجسم".

وتنصح الأخصائية استنادا إلى ذلك جميع الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بضرورة ممارسة التمارين الرياضية أكثر مما في الثلاثين من العمر، وبصورة دورية ومنتظمة، من أجل حرق الدهون المتراكمة وتقوية العضلات. فبالإضافة إلى زيادة الوزن يفقد الجسم البنية العضلية، حيث ثبت أن الجسم بعد الأربعين من العمر يفقد لأسباب فسيولوجية واحدا بالمئة من البنية العضلية سنويا.

خلصت إحدى الدراسات إلى أن الدهون الزائدة في منطقة البطن تمثل تحذيرا من زيادة خطر الإصابة بقصور القلب.

وقال باحثون من جامعة أكسفورد إن كل بوصة إضافية على الخصر ترفع الخطر بنسبة 11 في المائة وتشكل خطرا أكبر على صحة القلب من الوزن الإجمالي.

وحلل الأكاديميون بيانات عن 430 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما تم تعقبهم في المتوسط ​​لمدة 13 عاما، تم ربط كل بوصة إضافية على مقاس الخصر الصحي بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو عدم انتظام ضربات القلب.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن خُمس أولئك الذين لديهم أكبر خصور أكثر عرضة 3.21 مرة للمعاناة من الشخص الذي لديه خصر أنحف.

وكان هناك 8669 حالة قصور في القلب لأول مرة على الإطلاق خلال الدراسة، وأسفر الكثير منها عن الوفاة.

ونصح الباحث الرئيسي الدكتور Ayodipupo Oguntade بقياس الشخص لخصره سنويا لمراقبة المخاطر، وقال: "كمية الدهون التي يحملها الأشخاص حول جذوعهم أكثر أهمية في تتبع السمنة في الجسم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف:" نحن نعلم أن الدهون الموجودة حول الأعضاء في البطن نشطة للغاية وتحتوي على الكثير من العوامل الالتهابية التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية."

يعاني اثنان من كل ثلاثة بريطانيين من زيادة الوزن أو السمنة بينما تتسبب أمراض القلب والدورة الدموية في ربع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة، مما يؤدي إلى وفاة ما يقرب من 500 شخص يوميا.