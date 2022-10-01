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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دحضت الدكتورة ماريا كالوشينا، أخصائية الغدد الصماء، الأسطورة التي تؤكد مخاطر صفار البيض لاحتوائه على الكوليسترول "الضار".

طبيبة تدحض أسطورة مخاطر صفار البيض



وتشير الأخصائية، إلى أن التأكيد على خطورة صفار البيض للصحة بسبب احتوائه على الكوليسترول "الضار" ليس سوى خرافة.

ووفقا لها، يحتوي صفار البيض على أحماض أمينية وفيتامينات A وD وE التي تذوب في الدهون وكذلك على الليسيثين المفيد للكبد والدماغ.

وتضيف، تحتوي اللحوم المطبوخة على كمية أكبر من الكوليسترول، في حين يحتوي صفار البيض على 0.6 غ منه فقط وهذا مقبول تماما.

وتقول، "من الصعب تحديد سبب هذا الهجوم على البيض. قد يكون بسبب انتشار تناوله مع لحم الخنزير المقدد. لذلك لا ينصح بإضافة هذا اللحم إلى البيض وكذلك لا ينصح بقلي البيض أيضا. فعند قليه تتكون أحماض دهنية مشبعة تؤثر في عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم. كما يمكن أن تكون مسرطنة".

وتنصح الأخصائية بتناول 2-3 بيضات في اليوم، ويفضل طبخه على شكل عجة دون استخدام الزيت.

يعتبر البيض غنيا بالمواد المغذية حيث يحتوي صفار البيض على 90% من الكالسيوم والحديد أما بياض البيض فيعد غنيا بالبروتين الطبيعي الضروري لجسم الإنسان.

ويوجد عدد من الفوائد الصحية التي نحصل عليها من تناول البيض ضمن النظام الغذائي اليومي، وهي:

1- توفر لنا بيضة واحدة متوسطة الحجم الكثير من الطاقة و6 غرامات من البروتين العالي الجودة، وبما أن البيض لا يحتوي على فيتامين C فمن الأفضل تناوله مع كوب من عصير البرتقال في أثناء تناول وجبة الإفطار.

2- يحتوي البيض على مستويات عالية من الحديد الذي يحمل الأكسجين إلى الدم، مما يجعله من المعادن الهامة جدا، حيث يمتص الجسم الحديد الموجود في البيض واسمه heme أسرع من امتصاصه الحديد العادي.

3- يعد البيض غنيا بالفيتامينات مثل فيتامين D وB6 وB12 والسيلينوم بالإضافة إلى معادن الزنك والحديد والنحاس، كما يحتوي صفار البيض على نسبة أكبر من السعرات الحرارية والدهون، لذا يعد مصدرا للكولسترول.

4- يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للبيض على فقدان الوزن، وإن قررت بدء يومك مع البيض، فستشعر بالشبع لفترة أطول خلال اليوم.

5- يدعي أحد العلماء أن البيض يمكنه التأثير إيجابا على وظيفة الدماغ، بسبب احتوائه على مركب يسمى بـ "الكولين" choline، وهو مسؤول عن تحسين الذاكرة البشرية ومفيد جدا للحوامل من خلال الحصول على 28% من الكولين يوميا.

6- يمكن أن يساهم البيض في تحسين النظر، كما يساعد البروكلي والسبانخ في التقليل من مشاكل الرؤية عند الأشخاص، ويمكن للبيض التعامل مع مشكلة العمى عند كبار السن، لاحتوائه على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة اللازمة للحفاظ على جودة النظر، وتقليل خطر إعتام عدسة العين (الكاتاراكتا أو "المَيّة الزرقا") بنسبة 50%.

7- يساعد البيض في تحسين بنية عظام الجسد في حال تناوله بشكل منتظم، هذا وقد يقلل من أعراض مرض هشاشة العظام، فضلا عن منتجات الألبان الأخرى.

8- توجد في البيض المواد المغذية الضرورية للمساعدة في حل مشاكل الشعر والأظافر، وإن كنت تعاني من ضعف الشعر والأظافر فهذا يعني أن جسمك يفتقر للمعادن والفيتامينات.

تجدر الإشارة إلى ضرورة تناول البيض باعتدال، حيث يمكن للفرد تناول بيضتين يوميا من أجل تحسين النمط الغذائي الصحي.

حددت الدكتورة مريم سيفولينا، أخصائية التغذية الروسية، المواد الغذائية المفيد تناولها في فصلي الخريف والشتاء من أجل تعزيز الصحة.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع وكالة أنباء РИАМО بموسكو، إلى أن الجسم في فصلي الخريف والشتاء يحتاج إلى دعم. لذلك يجب في هذه الفترة من السنة إضافة الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي، لأن هذه المواد هي مصادر أساسية لفيتامينات D وB6 وB12. وهذه الأخيرة تشارك في إمداد الجسم بالدم، وتساهم في تعزيز المناعة.

وتقول، "يفضل تناول هذه الفيتامينات على شكل مكملات غذائية، وكذلك تناول منتجات غذائية محتوية عليها، مثل الفواكه والخضروات ذات اللوت الأخضر كالتفاح والبصل الأخضر والبقدونس والشبت وغيرها".

وبالإضافة إلى ذلك، توصي الأخصائية بضرورة ممارسة نشاط بدني مثل الجري الذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الحوض. لأن الجري يساعد على تحسين الدورة الدموية في الرئتين ووصول الأكسجين إلى الخلايا.