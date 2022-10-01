شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل يمكن أن يزيد الأكل ليلا من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 25 ٪ ؟.. خبراء يجيبون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة جديدة أن تناول الطعام بعد الساعة 9 مساء يمكن أن يكون له تأثيرات كارثية على صحة الإنسان.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص، الذين يأكلون بشكل روتيني بعد الساعة 9 مساء ولا يتركون فترة ساعتين بين الأكل والنوم هم أكثر عرضة بنسبة 25 في المائة للإصابة بالسرطان من سواهم.

ووجد خبراء من معهد برشلونة للصحة العالمية أن هذا يرجع إلى أن عملية التمثيل الغذائي تبدأ في التباطؤ في المساء، لكن الأكل سيجعله يسرع مرة أخرى، وسيكون لهذا تأثير على الساعة البيولوجية للجسم، والمعروف باسم إيقاعك اليومي، والذي يُعتقد أنه يزيد من فرص تطوير سرطان البروستات والثدي.

هل يمكن أن يزيد الأكل ليلا من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 25 ٪ ؟.. خبراء يجيبون

وقد اقترحت الدراسات السابقة أن تناول الطعام خارج المزامنة مع إيقاع الساعة البيولوجية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري وزيادة الوزن.

نظر الباحثون الإسبان إلى النظام الغذائي وأنماط الحياة لـ 621 مريضا مصابين بسرطان البروستات، و12205 أشخاص مصابين بسرطان الثدي و2193 شخصا، لم يعانوا من السرطان.

وجدوا أن أولئك الذين ذهبوا للنوم بعد ساعتين أو أكثر بعد تناول العشاء قللوا من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 20 في المائة.

وتنظر معظم الأبحاث في النظام الغذائي والسرطان في كيفية زيادة الأطعمة أو تقلل من فرصك في تطوير المرض المميت، ووجد الخبراء في الآونة الأخيرة أن تناول الكربوهيدرات الشائعة، مثل الخبز، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 في المائة، وفي الوقت نفسه كشفت الدراسات أن زيت الزيتون الشهير يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت الدراسة بأن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في اليوم كان لديهم خطر أقل بنسبة 17 في المائة للموت من المرض.

وقال قائد الدراسة البروفيسور مانوليس كوجيفيناس: "إذا تم تأكيد هذه النتائج، فسيكون لها آثار عميقة على توصيات توقيت الوجبة الرئيسية الأخيرة، ويمكن أن يكون التأثير مهما بشكل خاص في الثقافات كما في جنوب أوروبا حيث يتأخر الناس."

وقالت المشاركة في الدراسة، دورا روماجويرا: "يبدو أن كل شيء يشير إلى أن توقيت النوم يؤثر على قدرتنا على استقلاب الطعام".

ويعتقد بعض الخبراء أنه من خلال محاذاة طعامك مع إيقاع الساعة البيولوجية، يمكنك المساعدة في زيادة فقدان الوزن والطاقة والصحة العامة.

كيفية محاذاة تناول الطعام مع النظام الغذائي لإيقاع الساعة البيولوجية

ربط الطعام بـ الشمس

يقول الخبراء إنه يجب عليك تناول الطعام فقط قبل أن تغيب الشمس، وذلك لأن بعض العلماء يعتقدون أن الشمس تضبط إيقاعنا اليومي، ويتوقع إيقاعنا أن نأكل خلال اليوم الذي تتألق فيه الشمس (لأنه لفترات طويلة في التاريخ لم يكن لدينا أيضا كهرباء ومصابيح كهربائية) وكان الصوم سائدا أثناء الليل.

يقول الخبراء: "من الناحية المثالية، هذا يعني أنه سيكون هناك 12 ساعة بين آخر وجبة في اليوم والأولى من اليوم التالي، هذا يشبه إلى حد كبير الصيام المتقطع والذي أظهر أنه فعال في التخلص من الوزن الزائد".

تناول الطعام أكثر في وقت مبكر وأقل في وقت متأخر من اليوم

ينوه الخبرء إلى أهمية جعل وجبة الإفطار والغداء أكبر وجبة في اليوم، والعشاء الأصغر، يجب على الفرد الحصول على نحو 75 في المائة من التغذية الخاصة به قبل الساعة 3 مساء.

عدم تناول أطعمة الفطور والغداء على العشاء

يقول بعض الخبراء تناول المزيد من الطعام على الإفطار سيبقيك أكثر امتلاء طوال اليوم، مما يعني أنك من المحتمل أن تتناول وجبة خفيفة أقل في المساء.

دحضت إحدى الدراسات الحديثة في الواقع فكرة أن عملية التمثيل الغذائي للإنسان يتم التحكم فيها بواسطة إيقاع الساعة البيولوجية.

واكتشف باحثون اسكتلنديون أن الوقت الذي تأكل فيه ليس له أي تأثير على فقدان الوزن، ووجدوا أن التمثيل الغذائي يحرق أكبر عدد من السعرات الحرارية في المساء كما هو الحال في الصباح، وقال الباحثون إن الفائدة الوحيدة لتناول المزيد من الطعام في الصباح هي حالة الشبع التي تصيب الشخص ولا تدفعه إلى تناول الكثير من الطعام مساء.

تضيف دراسة جديدة دليلا على أن توقيت الوجبة قد يؤثر على الصحة العقلية، بما في ذلك مستويات الاكتئاب والمزاج المرتبط بالقلق.

وقام محققون من مستشفى بريجهام بتصميم دراسة تحاكي العمل الليلي ثم اختبرت آثار تناول الطعام في النهار والليل مقابل تناول الطعام في النهار فقط.

ووجد الفريق أنه من بين المشاركين في مجموعة تناول الطعام خلال النهار والليل، زادت مستويات المزاج الشبيه بالاكتئاب بنسبة 26٪ ومستويات المزاج الشبيهة بالقلق بنسبة 16٪.

لم يشهد المشاركون في مجموعة تناول الطعام خلال النهار فقط هذه الزيادة، مما يشير إلى أن توقيت الوجبة قد يؤثر على ضعف المزاج. تم نشر النتائج في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وقال مدير برنامج علم الأحياء الزمني الطبي في قسم بريجهام للنوم واضطرابات الساعة البيولوجية الدكتور فرانك إيه جي إل شير:" تقدم النتائج التي توصلنا إليها دليلا على توقيت تناول الطعام كاستراتيجية جديدة لتقليل احتمالية ضعف الحالة المزاجية لدى الأفراد الذين يعانون من اختلال التوازن اليومي، مثل الأشخاص المنخرطين في العمل بنظام الورديات، أو الذين يعانون من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، أو الذين يعانون من اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية".

وأردف: "يلزم إجراء دراسات مستقبلية في العاملين بنظام المناوبة والسكان الإكلينيكيين لتحديد ما إذا كانت التغييرات في توقيت الوجبة يمكن أن تمنع زيادة ضعفهم المزاجي، وحتى ذلك الحين تجلب دراستنا، لاعبا جديدا إلى الطاولة، توقيت تناول الطعام مهم لمزاجنا. "

يمثل عمال النوبات ما يصل إلى 20٪ من القوى العاملة في المجتمعات الصناعية وهم مسؤولون بشكل مباشر عن العديد من خدمات المستشفيات وأعمال المصانع والخدمات الأساسية الأخرى، غالبا ما يعاني العاملون في الورديات من اختلال التوازن بين الساعة البيولوجية المركزية في الدماغ والسلوكيات اليومية، مثل دورات النوم / الاستيقاظ والصيام / الأكل، ولديهم أيضا مخاطر أعلى بنسبة 25 إلى 40٪ من الاكتئاب والقلق.

قالت دكتورة مشاركة سارة إل تشيلابا: "النتائج التي توصلنا إليها تفتح الباب أمام استراتيجية سلوكية جديدة للنوم الساعة البيولوجية قد تفيد أيضا الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، وتضيف دراستنا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي توصلت إلى أن الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين النوم وإيقاعات الساعة البيولوجية قد تساعد في تعزيز الصحة العقلية."

قام الباحثون بتسجيل 19 مشاركا (12 رجلا و7 نساء) لدراسة عشوائية محكومة، خضع المشاركون لبروتوكول عدم التزامن الإجباري في الضوء الخافت لمدة أربعة أيام لمدة 28 ساعة، بحيث تنقلب دوراتهم السلوكية بحلول اليوم الرابع بمقدار 12 ساعة، مما يحاكي العمل الليلي ويسبب اختلالا في الساعة البيولوجية.

تم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى واحدة من مجموعتين لتوقيت الوجبات: مجموعة التحكم في الوجبات النهارية والليلية، والتي تناولت وجبات وفقا لدورة مدتها 28 ساعة (مما أدى إلى تناول الطعام أثناء الليل والنهار، وهو أمر معتاد بين العاملين الليليين)، ومجموعة التدخل في الوجبات النهارية فقط، والتي كانت تتناول وجبات الطعام على مدار 24 ساعة (مما أدى إلى تناول الطعام خلال النهار فقط)، وقام الفريق بتقييم مستويات الحالة المزاجية الشبيهة بالاكتئاب والقلق كل ساعة.

وجد الفريق أن توقيت الوجبة أثر بشكل كبير على مستويات الحالة المزاجية للمشاركين، خلال الوردية الليلية المحاكية (اليوم الرابع)، زادت مستويات الحالة المزاجية الشبيهة بالاكتئاب ومستويات الحالة المزاجية الشبيهة بالقلق، مقارنة بخط الأساس (اليوم الأول).

في المقابل، لم تكن هناك تغييرات في الحالة المزاجية في مجموعة التدخل في الوجبات أثناء النهار،عانى المشاركون الذين لديهم درجة أكبر من اختلال الساعة البيولوجية من الاكتئاب والمزاج الشبيه بالقلق.

قالت تشيلابا: "يبرز توقيت الوجبة كجانب مهم من جوانب التغذية التي قد تؤثر على الصحة البدنية، ولكن لا يزال يتعين اختبار الدور السببي لتوقيت تناول الطعام على الصحة العقلية، هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية لتحديد ما إذا كانت التغييرات في توقيت الوجبة يمكن أن تساعد الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب والقلق / الاضطرابات المرتبطة بالقلق".