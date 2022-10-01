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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة لوبوف رومانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يشير إلى أمراض مختلفة بما فيها التسمم وارتفاع مستوى الإجهاد.

أسباب ظهور الذباب الطائر أمام العين

وتشير الأخصائية، إلى أن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يمكن أن يكون من أعراض مرافقة لقصر النظر واضطراب عملية التمثيل الغذائي والتسمم. كما يمكن أن تظهر عند الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي ومرض السكري وتقلبات مستوى ضغط الدم.

وتضيف، يشير عدم اختفاء الذبابة الطائرة خلال فترة طويلة، إلى إصابة العيون بمرض خطير.

وتقول موضحة، "المقصود هنا مرض يصيب الجسم الزجاجي للعين، أو عدسة العين أو شبكية العين وحتى العصب البصري والمسارات والمراكز البصرية في الدماغ".

وتشير الأخصائية، إلى أنه غالبا ما يعاني من أمراض العيون، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، ولكن هذا لا يعني أن الشباب لا يصابون به. لذلك تنصح كل من تظهر أمام عينيه ذبابة طائرة مراجعة الطبيب المختص لتشخيص السبب وعلاجه.

من الغلوكوما إلى التنكس البقعي المرتبط بالعمر، هناك الكثير من أمراض العيون التي قد تحرمك من نعمة البصر.

والأسوأ من ذلك، يحذر أحد الخبراء من أن ممارسة معينة قد تشكل خطرا كبيرا على الرؤية من خلال زيادة مخاطر الإصابة بهذه الحالات.

وأوضحت سوجاتا بول، رئيسة قسم الخدمات المهنية السريرية وأخصائية بصريات العدسات اللاصقة في Lenstore، الآثار "التي غالبا ما تُنسى" للتدخين على العينين.

وهذا الضرر لا يشمل فقط السجائر التقليدية، بل يمكن أيضا للسجائر الإلكترونية أن تكون ضارة، لذا فإن فكرة التخلي عن الأولى وتعويضها بالثانية لن يحمي عينيك.

وأضافت بول: "تدخين التبغ معروف وثبت أن له العديد من الآثار السلبية على الجسم، بما في ذلك البصر. ومن منظور قصير المدى، يمكن أن يتسبب دخان التبغ أيضا في متلازمة جفاف العين، ما يؤدي إلى تهيج العين وألمها".

وعندما يتعلق الأمر بالمخاطر طويلة المدى، وهنا يأتي دور "فقدان البصر الدائم".

وأضاف الخبير: "يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر الدائم، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء".

والدخان الإلكتروني ليس أفضل لأنه يسبب الإجهاد التأكسدي للعينين.

وتابعت بول: "يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك خلل في مستويات الأكسجين لديك. ومثل أي مكان آخر في الجسم، يمكن أن يكون للضغط الإضافي آثار سلبية على الصحة. وبمرور الوقت، سيزيد التدخين الإلكتروني من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي وحتى الغلوكوما".

وأشارت: "الغلوكوما تخفض البصر ويمكن أن تؤدي إلى العمى الدائم إذا تركت دون علاج".

ما هي الغلوكوما؟

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، الغلوكوما هي حالة العين التي يتلف فيها العصب البصري، الذي يربط العين بالدماغ.

والأسوأ من ذلك، يمكن أن تؤدي حالة العين هذه إلى فقدان البصر إذا لم يتم التقاطها مبكرا.

ولسوء الحظ، تتميز الغلوكوما بنقص العلامات التحذيرية، ما يجعل من الصعب اكتشافها.

وتميل الحالة إلى التطور ببطء على مدار سنوات عديدة. ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي قد يعاني منها مرضى الغلوكوما مثل، الألم الشديد في العين، والتقيؤ والغثيان، واحمرار العين، وصداع الرأس، ورؤية الحلقات حول الأضواء أو رؤية مشوشة.

ومن الضروري زيارة أخصائي العيون إذا كنت تواجه أي مشاكل في الرؤية.

وأضافت بول: "إذا بدأت في ملاحظة تغيرات في بصرك مثل البقع الضبابية في رؤيتك المركزية، والحاجة إلى مزيد من الضوء للقراءة وبدء ظهور الخطوط المستقيمة متموجة، فعادة ما يكون فحص العين هو الطريقة الأكثر فعالية لاكتشاف أي أمراض تصيب العين مبكرا".

تتعرض أعيننا للعوامل الجوية على أساس منتظم، ولكن إذا لم نعتن بها بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى عدد من المشكلات.

وفي حديثها إلى موقع "إكسبريس" البريطاني، أدرجت أخصائية البصريات شارون كوبلاند من Feel Good Contacts إزالة المكياج قبل النوم كأول نصيحة لها من أجل صحة العين الجيدة.

وقالت: "نعلم بالفعل أن النوم بالمكياج سيء، لكن هل تعلم أنه قد يؤدي أيضا إلى فقدان البصر؟".

وأشارت كوبلاند إلى أن امرأة أبلغت أنها لا تزيل الماسكارا بشكل صحيح لمدة 25 عاما عانت من تكتلات تحت الملتحمة (غشاء شفاف يبطن جفن العين من الداخل وبياضه).

وأوضحت أن المرأة البالغة من العمر 50 عاما، كانت تعاني من إحساس مزمن بجسم غريب في كلتا العينين. واعترفت المريضة باستخدام الماسكارا المكثف لأكثر من 25 عاما على رموشها دون إزالتها بشكل كاف.

وكشف فحص الجفن عن تكوينات متعددة تحت الملتحمة مصطبغة داكنة، بعضها يتآكل في سطح الملتحمة. وكان هذا مرتبطا بالتهاب الملتحمة الجريبي غير المكتمل وتآكل القرنية النقطي (punctate corneal erosions).

أشارت كوبلاند: "كشف فحص الأنسجة لخزعة الملتحمة عن تسلل التهابي مزمن مع الخلايا الضامة المصطبغة، تمشيا مع ترسب الجسم الغريب".

ويحدث تآكل القرنية عندما تتحلل طبقة الخلايا الموجودة على سطح القرنية، والتي تسمى الظهارة، من الطبقة الموجودة تحتها.

ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO)، فهذا "مؤلم ويجعل الرؤية ضبابية. وإذا لم تكن الظهارة (خلايا تتحد معا لتغطي أحد أعضاء الجسم) ملتصقة بإحكام، فإن فتح الجفون قد يقشرها".

وتشرح كوبلاند أن هناك مخاطر أخرى مرتبطة بالمكياج، قائلة: "المكياج منتهي الصلاحية هو شيء آخر يجب الانتباه إليه. يجب عليك أيضا التأكد من ألا يتجاوز عمر الماسكارا ستة أشهر، وإلا فقد تعرض عينيك لخطر الإصابة بالعين الوردية أو التهيج أو الدمل".

وتتضمن نصائحها الأخرى لحماية العين:

- لمس أو فرك العين: إذا كان عليك أن تلمس عينيك، فتأكد من غسل يديك أولا وإلا فقد تنقل الأوساخ من يديك إلى عينيك.

- إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فمن المهم بشكل خاص أن تقوم بوضع وإزالة العدسات بأيدٍ نظيفة.

- من المهم أيضا عدم فرك عينيك لتجنب حدوث خدوش في الشبكية وتهيجها.

- عدم الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة وإعادة استخدامها، ومن الخطورة النوم مع العدسات اللاصقة وارتداءها لفترة أطول من الوقت الموصى به.

وارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة سيحرم عينيك من الأكسجين ويجففها ويؤدي إلى تهيجها.

وتم تصميم العدسات اليومية على وجه الخصوص بحيث يتم ارتداؤها لمدة يوم واحد فقط، وبعد ذلك تبدأ العدسة في التحلل، ولن ترغب في حدوث ذلك أثناء وجودها في عينك.

- ارتداء النظارات الشمسية: حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، ما زلنا بحاجة إلى ارتداء النظارات الشمسية، حيث أن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على أعيننا حتى عندما لا تكون الشمس مشرقة.