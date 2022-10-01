شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الإعلام الأمنى ينفى انتشار مسلحين مجهولين في مناطق مختلفة بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان الجمعة، انتشار مسلحين مجهولين في مناطق مختلفة.

وقال خلية الإعلام الأمني في البيان "إن القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها هي من يمسك بزمام الأمور في جميع محافظات البلاد ولا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة".

وأضافت في البيان أن هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة.

وأردفت قائلة "لقد أثبتت الأجهزة الأمنية المختصة أنها صاحبة المبادرة في مختلف مناطق البلاد، وتسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها وقادرة على فرض سلطة القانون".

ودعت الجميع إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات المغرضة.