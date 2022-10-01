شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو مواطنيها فى كارولاينا الأمريكية إلى الحذر من إعصار إيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت دولة الإمارات مواطنيها في كارولاينا إلى الحذر من إعصار إيان.

ونشرت سفارة الإمارات في واشنطن بيانا الجمعة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" جاء فيه: "تهيب سفارة الدولة في واشنطن بمواطني الدولة المتواجدين في ولاية كارولاينا الجنوبية بتوخي الحيطة والحذر بسبب تأثر الولاية بإعصار إيان".

وأكدت على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.