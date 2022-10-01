شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصومالية تعلن مقتل قائد شرطة فى تفجير إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصومالية مقتل قائد شرطة إقليم بنادر، جراء انفجار لغم استهدف موكبه، في محافظة شبيلي الوسطى، شمالي مقديشو.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أبرق لأسرة العميد فرحان آدم، معزيا، بينما توعد وزير الداخلية، محمد أحمد علي، بتكثيف الهجمات ضد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكانت الشرطة الوطنية أعلنت مقتل قائد الشرطة، وقال الناطق باسم الشرطة صديق دودشي، إن "لغما زرعه الإرهابيون، ضده موكبه" أدى إلى مقتله.

وأضاف أن ذلك جاء بعد "تحرير الجيش وأجهزة الأمن مناطق مهمة من العدو الإرهابي في منطقة بصرة والقرى المجاورة لها في إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى".

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن دودشي أن "الجيش والثورة الشعبية، يواصلان معركة التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية بجنوب ووسط البلاد".