شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يوقع على قرض جديد من البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، على الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي للإنشاء ‏والتعمير.

وجاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي في تونس الجمعة، أن قيس سعيد وافق على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 يونيو 2022 بين تونس والبنك الدولي، بالحصول على مبلغ قدره 20 مليونا و512 ألف دولار أمريكي.

ويهدف القرض الجديد إلى توفير تمويل إضافي ثان لمشروع مواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أنه في شهر أغسطس صادق الرئيس التونسي على قرض بقيمة 130 مليون دولار أمريكي للتدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب "موزاييك إف إم".

وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، حيث وصل معدل التضخم إلى 8.6 بالمئة، فيما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار).

وتسعى الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار.