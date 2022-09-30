شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى: سيطرنا على جائحة كورونا ووفياتنا من بين الأقل عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة العراقى هانى العقابى، اليوم /الجمعة/، أن نسب وفيات كورونا فى العراق من بين الأقل على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت السيطرة على الجائحة.