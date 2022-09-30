شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجوم الإرهابى على مركز تعليمى فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.