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السعودية تدين الهجوم الإرهابى على مركز تعليمى فى أفغانستان

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القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الجمعة/- عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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