ميقاتى: الحكومة ستقدم مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفى الأسبوع المقبل

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفى الأسبوع المقبل، وفق موقع لبنان24.

يأتى هذا فى ظل أزمة حادة يعانى منها القطاع المصرفى، كان من نتيجتها اقتحام عدد من المودعين للمصارف للحصول على ودائعها المحتجزة لأكثر من عامين وعلى إثرها أعلنت المصارف الإغلاق تحسبا للأوضاع الأمنية.

فيما قررت جمعية مصارف لبنان، استئناف أعمال المصارف، بداية من الاثنين الماضى، "عبر قنوات يحددها كل مصرف".