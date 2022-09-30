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الحرس البحرى التونسى ينقذُ 25 مهاجراً غير شرعى من الغرق

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القاهرة - سامية سيد - أنقذَ حرس الحدود البحري التونسي اليوم 25 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل محافظة المنستير أوشك مركبهم على الغرق في أثناء إبحارهم في اتجاه السواحل الأوروبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .


وأفاد الحرس أن وحداته تلقَّت نداء استغاثة من مركب المهاجرين غير الشرعيين لتنطلق عملية تمشيط واسعة حتى العثور على مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي أوشك على الغرق، مشيرًا إلى اقتياد المهاجرين نحو الميناء لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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