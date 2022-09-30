الحرس البحرى التونسى ينقذُ 25 مهاجراً غير شرعى من الغرق



وأفاد الحرس أن وحداته تلقَّت نداء استغاثة من مركب المهاجرين غير الشرعيين لتنطلق عملية تمشيط واسعة حتى العثور على مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي أوشك على الغرق، مشيرًا إلى اقتياد المهاجرين نحو الميناء لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.