شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس البحرى التونسى ينقذُ 25 مهاجراً غير شرعى من الغرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنقذَ حرس الحدود البحري التونسي اليوم 25 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل محافظة المنستير أوشك مركبهم على الغرق في أثناء إبحارهم في اتجاه السواحل الأوروبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأفاد الحرس أن وحداته تلقَّت نداء استغاثة من مركب المهاجرين غير الشرعيين لتنطلق عملية تمشيط واسعة حتى العثور على مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي أوشك على الغرق، مشيرًا إلى اقتياد المهاجرين نحو الميناء لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.