شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد التزامها بتعميق الشراكة الدولية لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البحرين التزامها بتعميق الشراكة الدولية في إحلال السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وإرساء دعائم الحوار والتعايش والاحترام المتبادل بين جميع الدول، وتعزيز المكتسبات التاريخية لاتفاق السلام الإبراهيمي في توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، اليوم /الجمعة/ خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، بمساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إسرائيل وفلسطين هادي عمر، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأكد آل خليفة حرص البحرين على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية التاريخية المتميزة مع الولايات المتحدة وتنميتها في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على كلا البلدين والشعبين، بالإضافة إلى تنسيق وجهات النظر إزاء القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.



من جانبهما، أشادت لمبرت وعمر بالعلاقات البحرينية الأمريكية الوطيدة والمتنامية وما تشهده من تقدم ونماء على أسس من الود والصداقة والاحترام المتبادل، معربين عن تقديرهما للدور الريادي البحرين فى ترسيخ ثقافة الحوار والسلام والتسامح والتعايش السلمى فى المنطقة والعالم.