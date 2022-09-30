شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى لليمن: أولوية الولايات المتحدة والمجتمع الدولى تمديد الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكى لليمن تيم ليندركينج أن أولوية الولايات المتحدة والمجتمع الدولى هى تمديد الهدنة فى اليمن، داعيا الحوثيين للتخلى عن المطالب غير الواقعية.

وقال ليندركينج - خلال المؤتمر السنوى الأول لمركز واشنطن للدراسات اليمنية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - "إن الهدنة ليست كل شيء وهي تعد الخطوة الأولى ومن المهم أن تستمر وتتوسع لأنها أتت بفوائد كثيرة للشعب اليمنى".

وأضاف أن المجتمع الدولى ملتزم بشدة الآن بتجديد الهدنة ويتعين علينا اغتنام تلك الفرصة.. ولن نتسامح مع العودة للحرب، مؤكدا أن تحقيق السلام فى اليمن يتطلب من أطراف النزاع إيجاد أرضية مشتركة للحوار.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنى معين عبدالملك أن الحكومة نفذت التزاماتها التى تنص عليها الهدنة.. مشيرا إلى وجود دعم دولي واسع لتمديد الهدنة.