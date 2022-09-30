شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتى عن الدائرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (امة 2022) فوز المرشحين العشرة التالية اسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت الخميس.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وجاءت وفق الترتيب التالي:1 - احمد عبدالعزيز السعدون ( 12239 صوتا)2 - مهلهل خالد المضف ( 7005 صوتا)3 - عبدالكريم عبدالله الكندري ( 6915 صوتا)4 - مهند طلال الساير ( 5998 صوتا)5 - عبدالعزيز طارق الصقعبي ( 5329 صوتا)6 - جنان محسن رمضان ( 4301 صوتا)7 - عمار محمد العجمي ( 3784 صوتا)8 - حمد عادل العبيد ( 3376 صوتا)9 - فارس سعد العتيبي ( 3189 صوتا)10 - خليل عبدالله ابل ( 2963 صوتا)واغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (2022) في الدوائر الخمس ابوابها عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي وذلك لاختيار اعضاء مجلس الامة في فصله التشريعي ال17.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباحا وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحة.