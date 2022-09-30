شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتى عن الدائرة الانتخابية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2022) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أمس الخميس، وفق"كونا".

وجاءت الأسماء وفق الترتيب التالي:1 - بدر حامد الملا ( 7285 صوتا)2 - محمد براك المطير ( 4364 صوتا)3 - شعيب علي شعبان (3394 صوتا)4 - حامد محري البذالي ( 3374 صوتا)5 - خليل ابراهيم الصالح (2949 صوتا)6 - فلاح ضاحي الهاجري (2921 صوتا)7 - عالية فيصل الخالد (2472 صوتا)8 - حمد محمد المطر (2460 صوتا) 9 - عبدالوهاب عارف العيسى (2056 صوتا) 10 - عبدالله تركي الانبعي (1922 صوتا)واغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (2022) في الدوائر الخمس ابوابها عند الساعة الثامنة مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي وذلك لاختيار اعضاء مجلس الامة في فصله التشريعي ال17.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباح أمس الخميس وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحة.