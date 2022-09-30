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السعودية تدين و "تستنكر بشدة" هجمات استهدفت إقليم كردستان العراق

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القاهرة - سامية سيد - أعربت السعودية عن إدانتها "واستنكارها الشديد لهجمات استهدفت إقليم كردستان العراق".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية "رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أنها شددت على "أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".

وفي السياق ذاته أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات التي استهدفت الإقليم، وأكد رفض المجلس "لكل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن واستقرار العراق".

وخلال استقباله لسفير جمهورية العراق لدى المملكة، عبد الستار الجنابي في مقر الأمانة العامة بالرياض، شدد الحجرف على "أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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