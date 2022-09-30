واشنطن تدعو للتحقيق فى وفاة طفل فلسطينى

القاهرة - سامية سيد - قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق "شامل وفوري" في وفاة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 7 أعوام.

وقال باتيل في إفادة صحافية عندما سئل عن وفاة الطفل ريان سليمان: "الولايات المتحدة شعرت بحزن شديد عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء"، مضيفاً: "نؤيد اجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل" إلى جانب تحقيق عسكري إسرائيلي.

كما كرر باتيل نداء من أجل الهدوء في الضفة الغربية أطلقته واشنطن الأربعاء، قبل المداهمة التي قيل إنها أدّت إلى وفاة الطفل.

وتوفي الطفل ريان ياسر علي، الخميس، أثناء عملية ملاحقة ودهم "عنيفة" قام بها جنود إسرائيليون في بلدة تقوع قرب بيت لحم.

وقال والد الطفل للصحافيين في القرية، إن "القوات الإسرائيلية كانت تلاحق عدداً من الصبية في محيط المنزل، واقتحمت منزل شقيقه المجاور، وعندما فوجيء ريان بهم بعد عودته من الدوام المدرسي، تجمّد في مكانه، وسقط مغشياً عليه، ليتبين وفاته".

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن عم الطفل، إن "ريان" أصيب بنوبة قلبية عندما جاء جنود إسرائيليون لاعتقال إخوته في منزلهم بالضفة الغربية.