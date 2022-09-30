شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى نهاية أكتوبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد الخميس، تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب من 30 سبتمبر الجاري إلى 31 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية الوزير مصطفى بايتاس، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع القر ار، بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب، من يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 إلى يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات الحكومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.