شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبعث برقية تهنئة للأمير محمد بن سلمان بعد تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى برقية تهنئة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعرب ، في البرقية، عن خالص التهاني وأصدق المشاعر الأخوية للأمير محمد بن سلمان، متمنيا له التوفيق والسداد في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في وقت سابق ، أوامر ملكية بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء.

وجاء النص كالآتي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء ؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.