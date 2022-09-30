شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وتايلاند توقعان على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الجزائر وتايلاند على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين، فضلا عن مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، لفيجافات اسارا باكدي، نائب وزير الخارجية لمملكة تايلاندا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن لعمامرة نوه بأهمية هذا الاتفاق، الذي يعزز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين، وسيسمح بتكثيف التشاور والتنسيق بينهما على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود لتوسيع نطاق التعاون بين الجزائر وتايلاندا إلى مجالات أخرى على غرار الزراعة والطاقة والسياحة.



من جانبه، ثمن نائب وزير خارجية تايلاندا المستوى، الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لزيارته للجزائر التي ستفتح آفاق واعدة للعلاقات بين البلدين.