شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا ضم قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظين، بحضور رئيس الوزراء محمد أشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومساعد القائد العام، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق الحاج إسماعيل جبر.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن أبو مازن أطلع، من الحضور، على أوضاع المحافظات الفلسطينية، وما يقوم به قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظون، لتوفير الأمن والآمان للمواطن الفلسطينى.



وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، الحضور على آخر المستجدات والجهود المبذولة على صعيد الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.