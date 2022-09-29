شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن مقتل 232 إرهابيا والقبض على 674 خلال العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدى، اليوم الخميس، عن مقتل 232 إرهابيا خلال العامين الماضيين.

وقال الساعدي - خلال ملتقى الرافدين للحوار، أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - إن الجهاز ألقى القبض على القبض على 674 إرهابيا، بالإضافة إلى تنفيذ 710 طلعات جوية ضد الإرهاب بالتعاون مع طيران الجيش العراقي وقوات التحالف.

وأضاف "دمرنا أكثر من 500 مضافة تابعة لعناصر داعش موجودة في مناطق وعرة، معربا عن أمله في أن يتمكن الجهاز من تنفيذ المهمة الأساسية وهى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وخلق بيئة آمنة للمواطنين في العراق.

يشار إلى أن مركز الرافدين للحوار قد أعلن - قبل يومين - عن عقد ملتقاه بدورته الرابعة (ملتقى الرافدين 2022) تحت شعار (العالم يتغير) في العاصمة بغداد والذي سيستمر على مدار 4 أيام.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن إن الملتقى سيتناول موضوعات أمنية ذات اهتمام مشترك وذات بعد دولي أيضاً منها محاربة داعش والتطرف.