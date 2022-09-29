شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: نأمل توالى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لإكمال مسيرة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الجمهورية اللبنانى ميشال عون عن أمله فى أن تتوالى الجلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن المهلة الدستورية، ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات ، ومواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون .
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أكدت أن رئيس الجمهورية ميشال عون تابع في مكتبه بقصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، والتي انعقدت في مجلس النواب، مبديا ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية، معتبرا أن هذه الأجواء طالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات، على رغم أن تسلسل الأحداث خلال السنوات الماضية يحتّم إجراء تقييم للأداء السياسي العام في البلاد ، على حد وصفه.