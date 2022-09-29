شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: نأمل توالى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لإكمال مسيرة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الجمهورية اللبنانى ميشال عون عن أمله فى أن تتوالى الجلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن المهلة الدستورية، ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات ، ومواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون .