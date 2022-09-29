شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل أكثر من 40 عنصرا إرهابيا من ميليشيات الشباب فى محافظة هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤول أمنى صومالى، مقتل أكثر من 40 عنصرا إرهابيا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "عيل قوحلى".

وأفاد المسؤول - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الخميس، أن المنطقة التى تم فيها استهداف العناصر الإرهابية تقع على بعد 35 كم شرقي مدينة مقوكورى بمحافظة هيران وسط البلاد.

يذكر أن ميليشيات الشباب المتشددة تتعرض لمقاومة شديدة من الأهالى المحليين، كما تتكبد خسائر متلاحقة فى قتالها أمام عمليات القوات المسلحة الوطنية.