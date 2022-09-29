شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين هجمات صاروخية استهدفت مجلس النواب والمنطقة الخضراء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان السفير البريطانى بالعراق مارك برايسون ريتشاردسون، الهجمات الصاروخية التى استهدفت مجلس النواب والمنطقة الخضراء بالعراق مؤكدا لا مبرر لاستخدام العنف.

جاء ذلك فى بيان للسفارة البريطانية اليوم الخميس، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، تدين فيه الهجمات الصاروخية على مجلس النواب والمنطقة الخضراء وسط بغداد.

ودعا السفير البريطاني جميع الاطراف الى" المشاركة في حوار، حيث يجب ان تكون سبل المضى قدماً سلمية وقانونية وشاملة".

