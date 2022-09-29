شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف التصعيد فى كردستان واحترام سيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إيقاف التصعيد فى إقليم كردستان واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - فى بيان اليوم الخميس، أن" جوتيريش يتابع بقلق ما تردد عن قصف في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك المناطق المدنية".

وطالب جوتيريش خلال البيان بوقف فوري للتصعيد ، وحث على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومبدأ علاقات حسن الجوار.

وفي وقت سابق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان مقتل 13 شخصا وإصابة عشرات آخرين جراء قصف صاروخي استهدف مناطق في أربيل والسليمانية شمالي العراق .

وعلي جانب أخر، أعلن مصدر أمني عراقي انفجار قنبلة هجومية كانت موضوعة امام منزل مواطن في العاصمة العراقية بغداد .

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الخميس - إن "قنبلة هجومية انفجرت أمام منزل مواطن في مدينة الصدر في بغداد"، مضيفا أن "الانفجار لم يسفر عن أي إصابات تذكر".

وبشأن استهداف الخضراء، فجر اليوم بصواريخ، أوضح المصدر أنه "لا يوجد هناك أي استهداف للمنطقة الخضراء، والكلام المزعوم حول الهجوم لا صحة له".