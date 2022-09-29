شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحى، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة دورا، جنوب الخليل.

وأوضحت الوزارة -فى بيان مقتضب- أن الإصابات الثلاث تركزت فى الأطراف السفلية، وأنها أدخلت إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجميعها مستقرة، وكان ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل منذ الليل وحتى الصباح.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب جنوب الخليل، فيما شهد المدخل الجنوبي لمدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال، وفي بلدة دورا، داهمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات شملت قرية بيت عوا وخرسا والطبقة، وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة، واقتحمت عددا من المحال التجارية بحثا عن تسجيلات كاميرات المراقبة.