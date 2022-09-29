شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل اللبناني: نأمل في تشكيل الحكومة لتساهم في استقرار المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم إن الرئيس اللبناني ميشال عون أوضح أن الحكومة ستتشكل في النهاية.



وأعرب بيرم - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء بقصر الرئاسة في بعبدا - عن أمله في تشكيل الحكومة ليساهم ذلك في استقرار المؤسسات ويولد نوعا من الأمان في ظل الاستحقاقات الهامة التي يترقبها لبنان.



وتطرق اللقاء إلى نتائج مؤتمر منظمة العمل العربي الذي شارك فيه الوزير مصطفى بيرم في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، كما تناول اللقاء مسار رواتب القطاع العام وانعقاد لجنة المؤشر الأسبوع المقبل لمتابعة تطورات غلاء المعيشة.



وشدد على أن الرئيس عون أكد أن ملف الغاز والنفط على السكة الصحيحة، مشددًا على أن سياسة لبنان الجمع وليس التفرقة والدعوة إلى الحوار العربي العربي من أجل ما هو خير لكل شعوب المنطقة.