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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاحمرار هو رد فعل لا يمكن السيطرة عليه عند بعض الأشخاص، وتحدث عن مرورهم بلحظات خجل أو إحراج.

عالم الأحياء تشارلز داروين، كثيرًا عن الاحمرار في كتابه "التعبير عن المشاعر في الإنسان والحيوان"، وقال إنه لم يجد أي دليل على هذه السمة في مملكة الحيوان.

خبرءا: احمرار الوجه عند الشعور بالخجل يعود للجهاز العصبي



ووصف دارون الاحمرار بأنه "أكثر التعبيرات غرابة والأكثر إنسانية من بين جميع التعبيرات".

السلوكيات الطوعية واللاإرادية سببها الجهاز العصبي، حيث يعمل الجانب الودي من نظامنا العصبي بشكل لا إرادي ويساعدنا على الاستجابة للمخاطر في بيئتنا من خلال إثارة استجابة القتال أو الهروب.

عندما يواجه حيوان ما تهديدات أو إجهادا، يطلق الجهاز العصبي الودي (الجهاز العصبي اللاإرادي) إشارات كيميائية لإعداد استجابة دفاعية من خلال إفراز هرمون الأدرينالين، وزيادة معدل ضربات القلب، وتوسيع حدقة العين، وتوفير إمدادات الدم إلى مناطق معينة من الجسم.

عروق الوجه فريدة من نوعها في حساسيتها لإشارات الجهاز العصبي، لأن الأوعية الدموية في الوجه تستقبل الأدرينالين بكثافة.

وفقًا لكتاب "ثقافة العار" لآندرو موريسون، فإن الاستجابة الخجولة للإحراج هي تعبير إنساني لا يعتمد على الثقافة أو التعلم، بل هو مرتبط ببيولوجيتنا الاجتماعية.

ويضيف الكتاب أنه تم الحفاظ على احمرار الوجه على مدى أجيال من الضغوط التطورية، مما يعني أنه قد يؤدي وظيفة مهمة.

يسمح لنا الاحمرار بإظهار حالتنا العاطفية وتجنب التفاعلات العدوانية، فعندما يحمر وجه الشخص المواجه لك يثير لديك التعاطف والمسامحة على الأخطاء سريعًا.

الكثير من الحيوانات لديها سلوكيات تستخدمها لتجنب القتال، وتسمى علامات الاسترضاء، واحمرار الوجه هو سلوكنا البشري.

لفترة من الوقت، كان البشر يظنون أنه لا يوجد حيوان يشاركهم في احمرار الوجه، ومع ذلك، اكتشف الباحثون مؤخرًا أن الببغاوات المتفاعلة مع البشر تشاركنا احمرار الوجه.

يقوم العلماء بإجراء تجارب على الببغاوات الأخرى، وإذا ثبت أنها تشارك مثيلاتها ذلك، فقد يكون ذلك مخالفًا لافتراض تشارلز داروين.

أعطى الله الإنسان العاقل عينين، ولكن على مدى آلاف السنين، تطلع الفلاسفة والصوفيون ورجال الدين إلى تطوير عين ثالثة.

في الطبيعة، نادرًا ما يكون لحيوان أكثر من عينين، باستثناء الحشرات، التي يمكن أن يكون لديها المئات، كما أن لدى بعض الزواحف ما يسمى بالعين الجدارية، وهي عبارة عن عين ثالثة.

يوضح المعهد الأمريكي للعيون، أن عينيك لا "ترى" أي شيء. بدلًا من ذلك، تقوم بجمع الإشارات الضوئية ونقلها إلى الدماغ الذي يفسر تلك الإشارات على أنها رؤية.

نفس الشيء ينطبق على حواسك الأخرى أيضًا: أنفك لا تشم، أذناك لا تسمع، إلخ. إنهم يرسلون المعلومات فقط إلى الدماغ.

يحتاج الدماغ، من جانبه، إلى تحديد أولويات كل تلك المعلومات والتخلص مما لا يحتاجه، هذا هو السبب في أنك ستلاحظ بشكل عام شيئًا ما يتحرك في العشب: لأن تحريك العشب يعني أن حيوانًا مفترسًا أو فريسة قريبة، والدماغ، مع الأولوية الأولى لإبقائك على قيد الحياة، ينبهك.

من ناحية أخرى، إذا كنت تعمل في مكان برائحة مميزة، فبعد فترة، لن تلاحظ ذلك لأن الدماغ يركز على الأشياء الجديدة - وليس الأشياء الروتينية - لأن الأشياء الجديدة تحتاج إلى الاهتمام.

هذا مهم لأنه إذا كانت لدينا عين ثالثة، فإنها ستعطي ثلثًا إضافيًا من التحفيز البصري للدماغ، وبالتالي سيتطلب من الدماغ فرز أكثر من ثلث التحفيز البصري الذي يتلقاه.

استنادًا إلى ما نعرفه عن كيفية عمل العين البشرية والدماغ البشري، فإن العين الثالثة لن تحدث فرقًا كبيرًا.

خلص الباحثون إلى أنه "على الأرجح، ستكون عينك الثالثة جيدة فقط لاكتشاف الضوء والحركة، ولكن ليس أكثر من ذلك"، وهذا فعليًا نفس الشيء الذي تفعله العين الجدارية في بعض الزواحف.

يمكن للعين الثالثة أن تمنحنا نظريًا طبقة إضافية من الحماية لاكتشاف التهديدات، لكن لدى الإنسان آذانًا تؤدي نفس الوظيفة بشكل جيد.

وعندما يفشل كل شيء آخر، هناك حقيقة أننا البشر مخلوقات اجتماعية، وأن مجموعاتنا الاجتماعية تساعدنا في الحماية من الخطر بقدر ما تفعل حواسنا الفردية.

هناك أيضًا مسألة مهمة وهي أين ستوضع العين الثالثة؟ المساحة الموجودة في الرأس محدودة، ويشغلها الدماغ في الغالب، وبالتالي من المرجح أن يشغل محجر العين الثالثة مساحة كان من الممكن أن يشغلها الدماغ.

من غير المحتمل أن تخبرنا العين الثالثة على وجهنا بأي شيء لم تخبرنا به الآخرتان. أما إذا وضعت العين الثالثة على قمة الرأس، فإنها ستكون عديمة الفائدة لأنه لا يوجد شيء فوق رؤوسنا مباشرة يهمنا (الطيور لا تفترسنا)، بينما إذا كانت على مؤخرة الرأس، فسيحجبها الشعر.