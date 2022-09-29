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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر خبراء من أن الأطعمة السريعة والكحوليات والتعرض المفرط للشمس تساهم في إصابة نحو 400 شخص بالسرطان يوميا في المملكة المتحدة.

خبراء يكشفون أن 400 إصابة بالسرطان يوميا في بريطانيا يمكن تجنبها

وأوضح الخبراء أن هذه الإصابات كان من الممكن تجنبها، وهو ما يعني إمكانية منع حدوث 155 ألف إصابة بالسرطان سنويا إذا اتبع البريطانيون نمط حياة أكثر صحة، حسب صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.



وأوصى الصندوق الدولي لأبحاث السرطان بخفض استهلاك اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة وتناول كحوليات بنسبة أقل وغيرها من التصرفات للحد من خطورة الاصابة بالسرطان.

وتم تشخيص إصابة 387 ألفا و820 شخصا بالسرطان خلال عامي 2019 و2020، بارتفاع بنحو أكثر من 20 ألف حالة خلال عامين على الرغم من عرقلة جائحة كورونا للخدمات الصحية.

وقال الصندوق إن أربع حالات من بين كل عشر حالات إصابة كان يمكن تجنبها في حال تم اتباع نمط حياة أفضل مثل تناول أطعمة صحية وعدم التدخين وممارسة الرياضة.



وكان مرض سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بواقع 56 ألفا و987 حالة إصابة جديدة، يليه سرطان البروستاتا بواقع 55 ألفا و68 حالة.

وما زال سرطان الرئة هو الأكثر فتكا، حيث أودى بحياة 34 ألفا و171 شخصا خلال عامي 2019 و2020.

وارتفعت حالات الإصابة بسرطان الجلد، الذي يمكن أن ينجم عن التعرض المفرط للشمس من 16 ألفا و183 إلى 17 ألفا و845 خلال عامين.

وقال الصندوق إن زيادة الوزن أو البدانة مرتبطة بارتفاع خطورة الإصابة بـ 13 نوعا من السرطان تشمل الثدي والرحم والكبد والكلى والبنكرياس.



وتشير الإحصاءات إلى أن التدخين مسؤول عن 70% من حالات الإصابة بسرطان الرئة، أي نحو خمس حالات الإصابة الجديدة بالسرطان سنويا.

وبما أن نحو ثلثي البالغين وثلث الأطفال يعانون من زيادة الوزن أو البدانة، يحذر الخبراء من أنها مسألة وقت فقط قبل أن تتفوق هذه العوامل على التدخين وتصبح السبب الرئيسي للسرطان.

وقالت الدكتورة فانيسا جوردون دسياجو، الطبيبة بالصندوق العالمي، الذي يمول العلماء حول العالم لدراسة سبل الوقاية من السرطان، إن ارتفاع أعمار الأشخاص سوف يؤدي لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان على مدار العقود المقبلة.

ولكنها أشارت إلى أنه يمكن الحد من فرص الاصابة بالسرطان من خلال تجنب تناول الكحوليات وتناول اللحوم الحمراء ثلاث مرات على الأكثر في الاسبوع، وتناول القليل من اللحوم المصنعة أو تجنبها.

فيتامين هـ مهم للوقاية من بعض الأمراض مثل أمراض العيون والأمراض القبلبية ومفيد للبشرة والشعر، إليكم أهم فوائد فيتامين هـ وأعراض نقصه.

فيتامين هـ من الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة، حيث إنه مهم للنظر والدم والدماغ والبشرة، في السطور التالية تعرف معنا على فيتامين هـ وفوائده أعراض نقصه بالجسم وتواجده في الأطعمة.

ما هي وظيفة فيتامين هـ؟

فيتامين هـ هو أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون والتي تتواجد في الجسم بالعديد من الصور ومنها توكوترينول وتوكوفيرول، كما أنه من أهم الفيتامينات التي لها خصائص مضادة للأكسدة مما يساعد على حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

فوائد فيتامين هـ للصحة:

الوقاية من الأمراض:

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة فإنه يساعد في الوقاية من التعرض إلى الأمراض المختلفة ومنها الأمراض السرطانية، حيث إنه يساعد في القضاء على الجذور الحرة التي تهاجم الجسم.

ب والأعراض

تنظيم الهرمونات:

يساعد فيتامين هـ على تنظيم الهرمونات بالجسم، كما أنه يقلل من آلام الدورة الشهرية عند النساء ويعمل على تنظيمها، كما أنه يحمي الجسم من التعرض إلى الالتهابات في المسالك البولية.



التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية:

وفق موقع "Health line" فإن تناول مكملات فيتامين هـ تساعد في التقليل من عوامل خطر الإصابة بالأمراض القلبية، كما أشارت الأبحاث أنها تساعد في التقليل من ضغط الدم الانقباضي.

الحماية من أمراض العيون:

فيتامين هـ له دور مميز في تحسين حالة الأشخاص المصابين بالتنكس البقعي، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر، فضلًا على أنه يساعد على التقليل من حدة جفاف العين.

فوائد فيتامين هـ للشعر

فوائد فيتامين هـ للشعر:

- حماية الشعر من التساقط وعلاج تقصف أطراف الشعر.



- التخلص من بهتان الشعر وزيادة لمعانه.

- تغذية فروة الرأس وبصيلات الشعر وحمايتها من المشكلات، وهذا لأنه يعمل كمضاد للأكسدة.

- زيادة طول وكثافة الشعر.

- كما أنه يستخدم على الرموش مما يزيد من كثافتها وحمايتها من التساقط.