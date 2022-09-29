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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد نمو شعر الجسم بشكل متزايد لدى المرأة أكثر من مجرد مشكلة جمالية، فقد يشير إلى أسباب مرضية واضطراب هرموني.

أسباب وعلاج نمو شعر الجسم الزائد لدى المرأة

وأشارت مجلة "Woman" النمساوية المعنية بالمرأة إلى أن نمو الشعر الزائد قد يشير إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وهي اضطراب هرموني يحدث بسبب ارتفاع هرمون الذكورة "الأندروجين".



وأوضحت أن الأعراض الأخرى لمتلازمة تكيس المبايض تشمل اضطرابات الطمث (عدم انتظام أو انقطاع) وآلام في منطقة الحوض وظهور البثور على البشرة.

وأضافت المجلة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى متلازمة تكيس المبايض تتمثل في العوامل الوراثية والبدانة وقلة الحركة، محذرة من أن عدم علاج المتلازمة يؤدي إلى فقدان الخصوبة ومن ثم العقم، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة باضطرابات أيض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض النفسية كالاكتئاب.

ويتم علاج متلازمة تكيس المبايض بواسطة العلاج الهرموني بالإضافة إلى اتباع نمط حياة صحي والتمتع بوزن سليم، وذلك من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وبعيدا عن الأسباب المرضية لنمو الشعر الزائد، فإن إزالة الشعر من الجسم تعد من الأمور المزعجة للكثير من الفتيات، خاصة في فصل الصيف، حيث ينمو سريعا.

وسواء تمت إزالته بماكينة الحلاقة النسائية (الشفرة) أو الشمع أو الكريم أو غيرها من الطرق المختلفة، فمن المعلومات التي قد لا تعرفها الفتيات أن ارتفاع الحرارة يترتب عليه زيادة نشاط الدورة الدموية بالجسم خلال فصل الصيف، ومن ثم تحفيز نمو الشعر.

وهناك العديد من المنتجات في السوق لإبطاء نمو الشعر في الصيف، على شكل كريمات أو سوائل أو مواد هلامية للتدليك.

وتعتبر الكريمات التي تحتوي على الصبار أو الكولاجين ممتازة للغاية، ولكن إذا كنتِ ترغبين في استخدام كريم الجسم الخاص بكِ، فيمكنكِ إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي، وهو مضاد قوي للالتهابات يساعد أيضا على مقاومة نمو الشعر في الصيف.

كما يمكن أن يكون الشاي الأخضر أيضا حليفا مهما في إبطاء نمو الشعر، لأنه يوازن بين مستويات الهرمونات الطبيعية ويميل إلى تقليل التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة الذي يعد أحد العوامل المسؤولة عن نمو الشعر بشكل أكبر.

ويحتوي أيضا على قوة كبيرة من مضادات الأكسدة ومضادات الجذور الحرة ويساعد على التمثيل الغذائي، لذا ينصح بتناول كوبين من الشاي الأخضر في اليوم.

طبيبة تنصح باستشارة طبيب أمراض النساء لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة وعلاجه في الوقت المناسب.

قالت طبيبة أمراض النساء الألمانية، زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش، إن نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية حيث إنه ينذر بمشكلة صحية خطيرة.

وأرجعت الطبيبة نمو الشعر إلى متلازمة تكيس المبايض، والتي تؤدي إلى فرط إنتاج هرمون الذكورة "أندروجين"، ومن الأعراض الأخرى لمتلازمة تكيس المبايض اضطرابات الطمث وآلام في الحوض واعتلال المزاج.

وأشارت نوفاكوفيتش إلى أن خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض يرتفع لدى البدينات بصفة خاصة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى العقم.

ولفتت إلى أن نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة يرجع إلى بدء مرحلة انقطاع الطمث المعروفة في اللغة الدارجة باسم "سن اليأس"، حيث يتسبب تراجع إنتاج هرمونات الأنوثة "الإستروجين "و "البروجستيرون" في زيادة نمو الشعر في الوجه.

ونصحت باستشارة طبيب أمراض النساء لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة وعلاجه في الوقت المناسب.

مكونات مستحضرات التجميل تسهم في الحفاظ على البشرة إذا وضعت بشكل سليم

عادة ما نرتكب أخطاءً فادحة عند وضع كريمات الوجه، ما يتسبب في التجاعيد المبكرة للبشرة، وحتى إذا كان علاجنا للبشرة فعالًا، لكنه قد يدمر جهودنا بإيماءة بسيطة تعرضها للتجاعيد، وهذا ما حذرت منه مجلة "فيمينا" الفرنسية المتخصصة في العناية بالمرأة.

وأوضحت المجلة الفرنسية، أنه "عندما يتعلق الأمر برعاية بشرتنا، فمن المؤكد أن تسهم المكونات النشطة لمستحضرات التجميل في الحفاظ على نضارتها وجمالها، لكننا ننسى أن روتين مكافحة الشيخوخة يرجع أيضًا إلى طريقة وضع الكريمات".



ووفقًا للمجلة فإنه" غالبا ما يتم تجاهل هذه النقطة الأخيرة، موضحة أن تطبيق العلاج له تأثير كبير على جمال ونضارة البشرة بطريقة لمس الأصابع والحركات الدائرية لوضع المستحضر".

ومن أكثر الأخطاء شيوعًا نشر الكريم على الوجه في حركة تبدأ من أعلى الوجه إلى أسفل العنق، فهي للأسف طريقة خاطئة تضر بالبشرة وذلك بطرد مادة الكولاجين التي تحافظ على نضارة البشرة وتكافح الشيخوخة، وتعيده إلى محيط الوجه بعيدًا عن منطقة الخدين.

لذلك ينصح بإجراء حركات عكسية دائرية من داخل البشرة إلى خارجها، ثم من الخارج إلى الداخل، ابتداءً من الخدين، متجهًا نحو مركز الوجه، وبهذه الطريقة، يتم الاحتفاظ بالكولاجين في مكانه، ويحافظ الجلد على كثافته وثباته.

ولفتت المجلة إلى أن أطباء التجميل ينصحون بالعناية بالوجه بطريقة عقلانية بحركات تدليك لعضلات الوجه بشكل مقصود، لاسترخاء البشرة وإعادة الرسم البيضاوي للوجه.

ولتحقيق ذلك نصحت المجلة الفرنسية برسم رسوم بيانية لاتجاهات نشر الكريمات، للعناية الفائقة بالبشرة والحفاظ على مادة الكولاجين بالوجه.

وإذا أردتِ وضع الكريم حول العين فعليك بتحريك أطراف الأصابع بحركات دائرية حول العين من الأعلى إلى الأسفل، ثم النقر فوقه وتلطيفه.

وتساهم تلك الحركات المحسوبة بعناية والضغط على عضلات الوجه برفق في تحسين الدورة الدموية وتحفيز مادة الكولاجين، وفقدان منحنيات الوجه التي تعكس ارتخاء عضلات الوجه، ليبدو الوجه أصغر سنًا.



العناية اليومية بالوجه هي الطريق للحصول على بشرة مثالية نظيفة ومشرقة ومن خلال بعض الخطوات البسيطة عبر العين الإخبارية يمكنك الاهتمام الجيد بالبشرة

تحرص كثير من الفتيات على العناية اليومية بالبشرة؛ لحمايتها من المشكلات والحفاظ على نضارتها، سواء من خلال اتباع روتين يحميها من التعرض للشمس أو باستخدام منظف فعال يعمل على التخلص من الخلايا الميتة وترطيبها.

تتعدد طرق العناية اليومية بالوجه، وتكثر الخطوات إلى يمكن اتباعها للحفاظ على رونق البشرة وضمان إطلالة مشرقة ونضارة متجددة، لكن يمكن تلخيصها في 8 خطوات.

طرق العناية اليومية بالوجه

1- الترطيب

من المهم ترطيب البشرة يوميا للحفاظ على نضارتها، ويجب اختيار أنواع كريمات خالية من العناصر الكيميائية، ووضعها برفق وبحركات دائرية؛ لضمان نتيجة أفضل.

2- التقشير

من الخطوات المهمة التي تجعل البشرة جذابة وتساعد على التخلص من الجلد الميت وانسداد المسام، مع مراعاة تكرار عملية التقشير مرتين أسبوعيا.

3- الماء

شرب الماء بكميات كبيرة يوميا يساعد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي، ويقلل من ظهور البثور والحبوب التي تصيبها، ويخلصها من السموم الموجودة بالجلد، ما يجعلها تبدو صافية وخالية من المشكلات، فضلا على حمايتها من التجاعيد المبكرة.

4- الشمس

استخدام واقٍ من أشعة الشمس من أولويات الاهتمام بالبشرة خلال اليوم، لحمايتها من الإسمرار أو الإصابة بالحروق والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة.

5- التنظيف

العناية بالبشرة وتنظيفها يوميا باستخدام الماء الدافئ ضروري لفتح المسام، لكن يجب عليك اختيار غسول يناسب نوع بشرتك، وبتنظيفها بحركات دائرية لمدة دقيقتين ثم غسلها بماء بارد.

التنظيف من طرق العناية بالبشرة

6- الأقنعة

استخدام أقنعة البشرة الطبيعية مرحلة مهمة جدا في العناية اليومية بالوجه، إذ يمدها بالعناصر الغذائية التي تحتاجها، لذا من الضروري الابتعاد عن الأقنعة التي تحتوي على مواد كيميائية واستبدالها بالمكونات الطبيعية، ولا يترك أي قناع على البشرة لمدة أطول من ربع ساعة.

7- المكياج

قبل الخلود إلى النوم يجب غسل البشرة جيدا وإزالة المكياج، إذ إن ترك مستحضرات التجميل على البشرة يؤثر عليها سلبيا ويتسبب في جفافها وظهور الحبوب.

8- الغذاء

تناول الغذاء الصحي مثل الفواكه والخضراوات والابتعاد عن الأطعمة السريعة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين يجعل البشرة تبدو أصغر سنا، ويحافظ على نضارتها وحيويتها، لذا يجب اختيار أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن.