اتفاق إماراتى عمانى لمدّ سكة حديد بطول 303 كم تربط البلدين

القاهرة - سامية سيد - اتفقت الإمارات وسلطنة عمان عن رصد ثلاثة مليارات دولار لمدّ سكة للخطوط الحديدية تربط البلدين.

ووقعت شركتا السكك الحديد في البلدين "قطارات عُمان" و"الاتحاد للقطارات"، اتفاقية يتم بموجبها تأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار في شمال السلطنة بشبكة السكك الحديد الوطنية الإماراتية التي لا تزال قيد الإنشاء، بحسب بيان صادر عن حكومة أبوظبي.

والمشروع المشترك المملوك بالمناصفة بين شركتي السكك الحديد، تبلغ قيمته الاستثمارية ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة العمانية، ولم يتم الإعلان عن موعد بدء تشغيل خط السكة الحديد الذي يمتد مساره لمسافة 303 كيلومترات.

وقالت حكومة أبوظبي إن سرعة قطار الركاب تصل إلى 200 كلم / ساعة، تقطع المسافة في 147 دقيقة بين صحار والعين"، بينما لا تتجاوز سرعة قطارات الشحن 120 كلم / ساعة.

وتضم صحار، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال مسقط، منطقة صناعية مهمة وميناء يُدار بالشراكة مع ميناء روتردام.

ويقوم المشروع، وفقا للبيان، بربط المراكز السكانية والصناعية بين البلدين.

من جانبها، تتولى شركة الاتحاد للقطارات مسؤولية إنشاء شبكة سكة حديد بطول 1200 كيلومتر للركاب والشحن عبر الإمارات.

ويهدف المشروع إلى أن يصبح في نهاية المطاف جزءا من شبكة سكة حديد اشمل تربط دول الخليج العربية الست السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.