شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: رفع السعر الرسمي لصرف الدولار أمام الليرة مشروط بإقرار خطة التعافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة المالية اللبنانية أن رفع السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية بمقدار 10 أضعاف تقريبا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة.



جاء ذلك في بيان لها مساء اليوم توضيحا لما أثاره البيان الصادر عن الوزارة في وقت سابق اليوم والذي أعلن فيه وزير المالية اللبناني يوسف الخليل الاتفاق بين الوزارة ومصرف لبنان المركزي على اعتماد السعر الرسمي للدولار الأمريكي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية لكل دولار ووقف العمل بسعر الصرف الحالي البالغ 1507 ليرات لكل دولار وذلك بدء من أول شهر نوفمبر المقبل.



وأوضحت الوزارة أن التغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، سوف يتم على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي.



وأشار إلى أن هذا القرار يعد خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف، مشددا على أن هذه الخطوة مشروطه بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تتزامن تلك الخطوة.