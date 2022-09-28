شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مصابا جراء صاعقة رعدية ضربت شرقي موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الاربعاء إصابة خمسة عشر شخصا بجراح وسقوط عدد من المساكن جراء العواصف الرعدية والفيضانات والامطار الغزيرة.



وذكرت اللجنة في بيان لها ان خمسة عشر شخصا أصيبوا بجراح جراء صاعقة رعدية ضربت قرية كصر البركة شرقي البلاد.



وأضاف البيان أن عشرات الأسر باتت بدون مأوى جراء سقوط الأسقف والمساكن وأكدت أن سيدة أصيبت بجراح بعد سقوط حائط في محافظة آدرار شمال البلاد.



واشار البيان الى ارتفاع منسوب النهر إلى 5 أمتار و 15 سنتيمترا .