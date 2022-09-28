شكرا لقرائتكم خبر عن حزب القوات اللبنانية يعلن المشاركة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع أن الكتلة النيابية للحزب (تكتل الجمهورية القوية) ستشارك غدا في جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.



وأكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان أن نواب التكتل عقدوا اجتماعا اليوم وقرروا المشاركة في جلسة الغد والتي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني أمس.



وأضاف أن الاتصالات ستتواصل حتى آخر لحظة قبل الجلسة مع كل قوى المعارضة للتصويت غدا لمرشح موحد عن المعارضة.