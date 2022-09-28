شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وعمان تؤكدان العمل على تنسيق المواقف بما يدعم الأمن العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إرادتهما الراسخة لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والعمل على تنسيق مواقف البلدين بما يخدم مصالحهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وأشاد البلدان - في بيان مشترك صدر في ختام زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عمان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية بما يعود بالمنافع المتبادلة للبلدين.



وأوضح البيان أن الجانبين عقدا مباحثات معمّقة سادتها روح الأخوة والانسجام؛ جرى خلالها التأكيد على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق، وأكدا الدور الهام الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة، ورحّبا بالتواصل الفعّال لبحث المواضيع المشتركة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



كما رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون الثنائي. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز من دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.