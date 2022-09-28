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إصدار الطابع البريدى العربي الموحد بمناسبة القمة العربية فى الجزائر .. صورة

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القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، فى مراسم إطلاق إصدار الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بالدورة العادية الواحدة والثلاثين لقمة جامعة الدول العربية، والمقرر انعقادها بالجزائر في نوفمبر المقبل.

واعتبر المكلف يتسيير الأمانة العامة لوزارة البريد الجزائرية عبد الوهاب باره، أن الطابع كان محلا للمصادقة من مجلس وزراء الخارجية العرب، معربا عن تقديره لمصر والدول التي شاركت بإصدار هذا الطابع.

ومن جانبه أعرب السفير حسام زكى عن تقديره للاستجابة السريعة من قبل دولة الجزائر فى إصدار الطابع، متمنيا النجاح للقمة العربية المقبلة.

الاستعدادات للقمة العربية
الاستعدادات للقمة العربية

 

السفير حسام زكى يستمع لشرح المسؤولين الجزائريين
السفير حسام زكى يستمع لشرح المسؤولين الجزائريين

 

الطابع
الطابع

 

مراسم إطلاق الطابع
مراسم إطلاق الطابع

 

الطابع
الطابع

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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