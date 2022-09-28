شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو إلى الحوار والامتناع عن الترهيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق "يونامي"، اليوم الأربعاء، إلى الحوار والامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف، مؤكدة أن هناك حلولا أخرى للوضع الراهن.



وقالت البعثة - في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - ندعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف ، لافتة إلى أنه لكي ترى هذه الحلول النور، فإن الحوار البناء في أقرب وقت مناسب أمر ضروري".

