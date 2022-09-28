شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى يشيد بحرص الجزائر على أدق التفاصيل المتعلقة بالقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية؛ بما يضمن نجاح القمة العربية، منوها على وجه الخصوص بمبادرة الجزائر لأن تكون القمة الـ31 "قمة بدون ورق"؛ وهو ما يعد سابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بالعاصمة، للسفير حسام زكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد من أمانة الجامعة في إطار التنسيق المتواصل للجهود مع السلطات الجزائرية، التي تقوم بآخر الترتيبات لاستكمال إعداد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزير لعمامرة عقد جلسة العمل، التي عقدت بمشاركة وفدي الجانبين، لاستعراض كافة الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لاستقبال الوفود العربية في أحسن الظروف.



كما رحب الوزير الجزائري بدعم أمانة الجامعة العربية ومرافقتها الدائمة للجزائر طيلة المسار التحضيري للدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.



ومن جانبه، أعرب الأمين العام المساعد عن امتنان أمانة الجامعة العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية على ما تبذله من جهود، وما سخرته من إمكانيات وتسهيلات، وعن ارتياحه لما سجله والوفد المرافق من جاهزية مختلف المرافق التي ستحتضن القمة.