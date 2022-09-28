شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 41 شخصا جراء القصف الصاروخى شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، مقتل 9 أشخاص وإصابة 32 شخصا حصيلة القصف الصاروخى الذى استهدف شمالى العراق.

وذكرت صحة كردستان -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أن "القصف الصاروخى لمناطق فى الإقليم أسفر عن سقوط 9 قتلى و32 جريحا، مؤكدة تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، بأن طائرات مسيرات مفخخة استهدفت مناطق في أربيل والسليمانية شمال العراق.